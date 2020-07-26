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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2571) الاحد 26/7/2020

أخبار فلسطينية﻿

الخارجية الفلسطينية: 3856 إصابة بكورونا في صفوف جالياتنا بالخارج

أخبار إسرائيلية

إسرائيل تسجل 1770 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز 60 ألفا

صهيوني فرنسي يثير جدلاً بزيارة غامضة لمصراتة

آلاف الإسرائيليين يحتجون على سياسات الحكومة بشأن التعامل مع جائحة كورونا

مسؤول بالليكود: حزب غانتس يسعى لجر إسرائيل لانتخابات جديدة

غانتس: سأفعل كل شيء حتى لا تكون هناك انتخابات جديدة

إسرائيل: مناطيد الهواء تقلع للمرة الأولى من مطار بن غوريون وسط أزمة "كوفيد-19"

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو والأخير يهاجم قناة تلفزيونية بسبب الاحتجاجات

غانتس: سوريا ولبنان سيتحملان المسؤولية عن أي هجوم من أراضيهما

كوخافي يزور الحدود مع لبنان ويطلب زيادة اليقظة

اخبار دولية

مروحيات إسرائيلية تقصف «أهدافاً عسكرية» في القنيطرة

الكونغرس يمرر قانون تمويل إسرائيل بـ40 مليار ، و"أيباك" تشيد

أخبار عربية

سوريا... «صندوق رسائل» بين إيران وإسرائيل

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الصحف العربية

الشرق الأوسط

انخفاض عدد الإصابات النشطة بـ«كورونا» بين الفلسطينيين

الخليج الإماراتية

382 إصابة ووفاة وحيدة بكورونا في فلسطين

الأهرام المصرية

الشروق المصرية

الخارجية الفلسطينية: 3856 إصابة بكورونا في صفوف جالياتنا بالخارج

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

لن يسلم جثمان الشهيد عريقات.. غانتس يشدد شروط تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين

اعتقالات ومواجهات في القدس خلال تظاهرات ضد نتنياهو

التربية" تقرر تأجيل امتحان القدرات للمتقدمين للوظائف التعليمية

رام الله: الغرفة التجارية الصناعية تهدد بتصعيد الاحتجاج لتعديل قرارات سلطة النقد

مستوطنون يحرقون أراضي مزروعة بأشجار الزيتون واللوز في حوارة

إغلاق 40 محلا لعدم الالتزام بإجراءات الطوارئ بنابلس

غزة: وفاة شاب بظروف غامضة والشرطة تحقق

بسبب الازمة المالية.. نادي الأسير الفلسطيني يُغلق جميع مقراته باستثناء رام الله وقلقيلية

مقتل فلسطيني بنيران مجهولين في يافا

الحياة الجديدة

الرئيس يعزي بوفاة رجل الأعمال التشيلي الفلسطيني الكبير خوسيه سعيد

"فتح": اعتقال غيث جريمة وتعبير عن العقلية الفاشية الإسرائيلية

​الأيام

»منظمة إسرائيلية: "القدس الكبرى".. الخطوة الأولى في عملية الضم

»جنين: اعتقال أربعة أشخاص لعلاقتهم بإقامة "محاكمة ميدانية" لفتى في الشارع

»تشكيل جهاز "مباحث كورونا" في قطاع غزة وتواصل تجهيز مركز جديد للحجر الصحي

»للأسبوع الخامس .. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو مطالبين باستقالته

» جنين: اعتقال أربعة أشخاص لعلاقتهم بإقامة "محاكمة ميدانية"...

» وحدات صحية متنقلة لتعزيز صمود العائلات البدوية في...

» عائلة أبو شادوف نموذج لمعاناة العائلة الفلسطينية...

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

وزير الخارجية الإسرائيلي يعلق على الرسالة التي نقلتها الأمم المتحدة من تل أبيب لـ"حزب الله"

وفاة مواطن من الخليل بـ"كورونا" يرفع حصيلة وفيات اليوم إلى 5

مقتل أمين سر فتح في بلاطة البلد ومحافظ نابلس يعلن تشكيل لجنة تحقيق

الحكومة الفلسطينية: الإجراءات على ما هي عليه والاثنين سنعلن عن الإجراءات الخاصة بالعيد

اعتقالات ومواجهات في القدس خلال تظاهرات ضد نتنياهو

عرب 48

كورونا: 167 إصابة بالقدس و5 وفيات في الضفة

كورونا في الضفة الغربية: 4 وفيات و382 إصابة جديدة

غزّة: وفاة طفل مسمومًا وشابة غرقًا

الإقامة السحرية": كيف تدلل "حماس" و"فتح" كوادرهما في تركيا؟

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

26 تموز (يوليو)

2004م قواتٌ صهيونيّة خاصة تنفّذ عمليّة اغتيال استهدفت خمسةً من كوادر كتائب شهداء الأقصى في طولكرم ، و الشهداء هم : هاني عويضة قائد المجموعة ، مهدي طنبور ، سعيد أبو قمر ، أحمد بروق ، و عبد الحسن شديد . و استشهد أيضاً خلال العمليّة طفلٌ فلسطينيّ

2002م كتائب شهداء الأقصى تغتال حاخاماً صهيونياً و تصيب مستوطناً آخر في مستوطنة "إيلي زاهاف" شمال الضفة الغربيّة

1994 طعن مستوطنة يهودية في مدينة القدس المحتلة.

1983م اقتحم الجيش "الإسرائيلي" جامعة الخليل وبدأ بإطلاق النار على الطلبة مما تسبب في مذبحة بين صفوف الطلبة، حيث سقط العشرات من الطلبة بين شهيد وجريح وتم إغلاق الجامعة من قبل سلطات الاحتلال.

1979 الموساد الصهيونيّ يغتال زهير محسن، رئيس الدائرة العسكريّة بمنظمة التحرير الفلسطينية ، في مدينة كان بفرنسا .

1970 الأردن يعلن موافقته على مبادرة وزير الخارجية الأمريكي وليام روجرز (1914 - 2001) لحل النزاع بين العرب والدولة اليهودية.

1948م تنفيذ عملية شوتير الشهيرة حيث اشترك في هذا الهجوم "لواء كرمي ولواء الكسندروني ولواء غولاني" وكانت العملية عبارة عن هجوم واسع على قرى المثلث التي تقع جنوب مدينة حيفا وقد استولت هذه العصابات على جميع القرى.