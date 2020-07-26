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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2571) الاحد 26/7/2020
أخبار فلسطينية
الخارجية الفلسطينية: 3856 إصابة بكورونا في صفوف جالياتنا بالخارج
الاحتلال يعتقل النائبين "قفيشة" و"الرجوب" من الخليل
ملحم: الاثنين سنعلن عن الإجراءات الخاصة بالعيد
فصائل تدعو لصوغ استراتيجية لمواجهة التطبيع وتجريمه
تفاصيل "مثيرة" عن أسر الضابط هدار غولدن في رفح
أخبار إسرائيلية
إسرائيل تسجل 1770 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز 60 ألفا
صهيوني فرنسي يثير جدلاً بزيارة غامضة لمصراتة
آلاف الإسرائيليين يحتجون على سياسات الحكومة بشأن التعامل مع جائحة كورونا
مسؤول بالليكود: حزب غانتس يسعى لجر إسرائيل لانتخابات جديدة
غانتس: سأفعل كل شيء حتى لا تكون هناك انتخابات جديدة
إسرائيل: مناطيد الهواء تقلع للمرة الأولى من مطار بن غوريون وسط أزمة "كوفيد-19"
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو والأخير يهاجم قناة تلفزيونية بسبب الاحتجاجات
غانتس: سوريا ولبنان سيتحملان المسؤولية عن أي هجوم من أراضيهما
كوخافي يزور الحدود مع لبنان ويطلب زيادة اليقظة
اخبار دولية
مروحيات إسرائيلية تقصف «أهدافاً عسكرية» في القنيطرة
غرينبلات: على إسرائيل تخصيص أراضٍ للدولة الفلسطينية قبل الضم
اجتماع لـ"برلمانيون لأجل القدس" يوم غد لمواجهة مخططات "الضم"
الكونغرس يمرر قانون تمويل إسرائيل بـ40 مليار ، و"أيباك" تشيد
أخبار عربية
سوريا... «صندوق رسائل» بين إيران وإسرائيل
هيئة تونسية تندد بحذف اسم فلسطين من خرائط ""غوغل" و "آبل"
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
الشرق الأوسط
انخفاض عدد الإصابات النشطة بـ«كورونا» بين الفلسطينيين
فتح» تتهم إسرائيل بحصار الوجود الفلسطيني في القدس
الخليج الإماراتية
382 إصابة ووفاة وحيدة بكورونا في فلسطين
الأهرام المصرية
حالات الإصابة بكورونا في إسرائيل تتخطى 60 ألفا مع تزايد معدلات العدوى
الشروق المصرية
الخارجية الفلسطينية: 3856 إصابة بكورونا في صفوف جالياتنا بالخارج
الغد الأردنية
إسرائيل تعترف بقصفها أهدافا تابعة للجيش السوري
دعوات إحياء المفاوضات في عهد الضم.. ضربة قاسمة للدولة الفلسطينية أم وسيلة لإجهاض المشروع الإسرائيلي؟
فلسطين: 4 وفيات اليوم بكورونا ترفع الحصيلة إلى 77
فلسطين: حالة وفاة و382 إصابة جديدة بكورونا
فلسطين: توقع تراجع عدد إصابات كورونا خلال الأيام المقبلة
الشرق القطرية
غزة: بدء صرف المنحة القطرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
اعتقال داعية بارز من غزة في السودان
الاحتلال يعلن تسجيل وفاة و357 اصابة جديدة بـ"كورونا"
الاحتلال يعتقل فتاة جنوب جنين
الاحتلال يبعد حارس الأقصى رجائي ترهي لمدة 4 أشهر
"التعليم" بغزة تكشف تفاصيل جديدة عن بدء العام الدراسي الجديد
مستوطنة "ربابا" تواصل توسعها على حساب أراضي سلفيت
تأسيس "مباحث كورونا" في قطاع غزة
زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين قبالة سواحل غزة
القدس المحلية
لن يسلم جثمان الشهيد عريقات.. غانتس يشدد شروط تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين
اعتقالات ومواجهات في القدس خلال تظاهرات ضد نتنياهو
التربية" تقرر تأجيل امتحان القدرات للمتقدمين للوظائف التعليمية
رام الله: الغرفة التجارية الصناعية تهدد بتصعيد الاحتجاج لتعديل قرارات سلطة النقد
مستوطنون يحرقون أراضي مزروعة بأشجار الزيتون واللوز في حوارة
إغلاق 40 محلا لعدم الالتزام بإجراءات الطوارئ بنابلس
8 حالات تعافي من "كورونا" في قلقيلية
غزة: وفاة شاب بظروف غامضة والشرطة تحقق
بسبب الازمة المالية.. نادي الأسير الفلسطيني يُغلق جميع مقراته باستثناء رام الله وقلقيلية
مقتل فلسطيني بنيران مجهولين في يافا
الحياة الجديدة
الرئيس يعزي بوفاة رجل الأعمال التشيلي الفلسطيني الكبير خوسيه سعيد
"فتح": اعتقال غيث جريمة وتعبير عن العقلية الفاشية الإسرائيلية
الأيام
»منظمة إسرائيلية: "القدس الكبرى".. الخطوة الأولى في عملية الضم
»جنين: اعتقال أربعة أشخاص لعلاقتهم بإقامة "محاكمة ميدانية" لفتى في الشارع
»تشكيل جهاز "مباحث كورونا" في قطاع غزة وتواصل تجهيز مركز جديد للحجر الصحي
»للأسبوع الخامس .. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو مطالبين باستقالته
» جنين: اعتقال أربعة أشخاص لعلاقتهم بإقامة "محاكمة ميدانية"...
» وحدات صحية متنقلة لتعزيز صمود العائلات البدوية في...
» عائلة أبو شادوف نموذج لمعاناة العائلة الفلسطينية...
وكالة صفا
قوات الاحتلال تغلق فتحات الجدار جنوب جنين وتعتدي على العمال
اعتقالات وإصابة مواطن بمواجهات في قلقيلية
الاحتلال يعتقل شقيقين ويبعد طفلا عن العيساوية
نادي الأسير يقرر إغلاق فروعه بالضفة بسبب وقف السلطة موازنته
مقتل أمين سر حركة فتح في بلاطة البلد بنابلس برصاص الأمن
قوات الاحتلال تعتقل فتاة جنوبي جنين
الكشف عن رسالة "إسرائيل" لحزب الله بعد مقتل "محسن"
4 وفيات بكورونا اليوم في الخليل وبيت لحم
وكالة الرأي الفلسطينية
الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة بينهم نائبين بالتشريعي
تقرير طالبة من غزة تتحدى الإعاقة السمعية وتتفوق بالثانوية العامة
وزارة التربية والتعليم تتحدث للرأي عن العام الدراسي الجديد
الاحتلال يحظر تحرك المركبات العسكرية شمال فلسطين
النائب العام يؤكد على ترسيخ الأدوار المجتمعية وتعزيز ثقافة السلم الأهلي
"الشباب والرياضة" تنفذ يوماً دراسياً للوقاية من وباء "كورونا"
"الشباب والرياضة" تُشارك في تكريم أوائل الثانوية العامة في غرب غزة
الأدلة الجنائية تنفذ مسرح جريمة تدريبي لمعاوني وكلاء النيابة الجدد
فلسطين اليوم
بينها نائبان في المجلس التشريعي: حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة المحتلة
أزمات طاحنة في "اسرائيل".. هل سيصدر نتنياهو أزمته إلى معركة في هذه المنطقة؟
فيروس كورونا يحصد 3 أرواح منذ صباح اليوم في الخليل
غانتس يُشدد شروط تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين لذويهم
صور.. سرايا القدس تحيي ذكرى استشهاد القائد صلاح الدين أبو حسنين في رفح
فلسطيني يحول كهف كبير أسفل منزل إلى مسبح ضخم
الإعلان عن تشكيل لجنه تحقيق بعد وقوع إصابات بين الأمن والمواطنين في بلاطة
"الجهاد الإسلامي" تعزي الأسير المجاهد جاسر رداد بوفاة والده
الدائرة الاعلامية بحركة الجهاد الاسلامي تكرم إذاعة صوت الأسرى
الاحتلال يرجّح رد حزب على مقتل أحد عناصره ويحظر تحرك المركبات في الشمال
سما نيوز
وزير الخارجية الإسرائيلي يعلق على الرسالة التي نقلتها الأمم المتحدة من تل أبيب لـ"حزب الله"
وفاة مواطن من الخليل بـ"كورونا" يرفع حصيلة وفيات اليوم إلى 5
مقتل أمين سر فتح في بلاطة البلد ومحافظ نابلس يعلن تشكيل لجنة تحقيق
الحكومة الفلسطينية: الإجراءات على ما هي عليه والاثنين سنعلن عن الإجراءات الخاصة بالعيد
اعتقالات ومواجهات في القدس خلال تظاهرات ضد نتنياهو
قتيل في أم الفحم بعد ساعات من جريمة القتل في يافا
الحايك يطالب بصرف تعويضات القطاع الخاص وحل مشاكله الاقتصادية
6 إصابات جديدة بـ"كورونا" في طولكرم
عرب 48
كورونا: 167 إصابة بالقدس و5 وفيات في الضفة
كورونا في الضفة الغربية: 4 وفيات و382 إصابة جديدة
غزّة: وفاة طفل مسمومًا وشابة غرقًا
الإقامة السحرية": كيف تدلل "حماس" و"فتح" كوادرهما في تركيا؟
وكالة وفا
الاحتلال يمدد اعتقال فتاة من نزلة زيد جنوب جن ..
الاحتلال يعتقل 3 شبان من قلقيلية
محافظ نابلس ينعى الشاب دويكات الذي توفي خلال
وفاة مواطن من الخليل بـ"كورونا" يرفع حصيلة وف ...
وفاة مواطن من الخليل بـ"كورونا" يرفع حصيلة وف ...
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- 26 تموز (يوليو)
- 2004م قواتٌ صهيونيّة خاصة تنفّذ عمليّة اغتيال استهدفت خمسةً من كوادر كتائب شهداء الأقصى في طولكرم ، و الشهداء هم : هاني عويضة قائد المجموعة ، مهدي طنبور ، سعيد أبو قمر ، أحمد بروق ، و عبد الحسن شديد . و استشهد أيضاً خلال العمليّة طفلٌ فلسطينيّ
- 2002م كتائب شهداء الأقصى تغتال حاخاماً صهيونياً و تصيب مستوطناً آخر في مستوطنة "إيلي زاهاف" شمال الضفة الغربيّة
- 1994 طعن مستوطنة يهودية في مدينة القدس المحتلة.
- 1983م اقتحم الجيش "الإسرائيلي" جامعة الخليل وبدأ بإطلاق النار على الطلبة مما تسبب في مذبحة بين صفوف الطلبة، حيث سقط العشرات من الطلبة بين شهيد وجريح وتم إغلاق الجامعة من قبل سلطات الاحتلال.
- 1979 الموساد الصهيونيّ يغتال زهير محسن، رئيس الدائرة العسكريّة بمنظمة التحرير الفلسطينية ، في مدينة كان بفرنسا .
- 1970 الأردن يعلن موافقته على مبادرة وزير الخارجية الأمريكي وليام روجرز (1914 - 2001) لحل النزاع بين العرب والدولة اليهودية.
- 1948م تنفيذ عملية شوتير الشهيرة حيث اشترك في هذا الهجوم "لواء كرمي ولواء الكسندروني ولواء غولاني" وكانت العملية عبارة عن هجوم واسع على قرى المثلث التي تقع جنوب مدينة حيفا وقد استولت هذه العصابات على جميع القرى.
- 1926 أول مؤتمر لجمعيات الشبان المسلمين في مدينة نابلس