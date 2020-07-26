4 وفيات و330 إصابة جديدة بكورونا بالضفة خلال 24 ساعة

رام الله - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بحكومة رام الله، عن تسجيل 4 حالات وفاة و330 إصابة جديدة بفيروس كورونا و470 حالة تعافٍ جديدة بالضفة الغربية والقدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، الأحد، أن إجمالي الإصابات النشطة انخفض إلى 8320 إصابة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 4726، وحالات الوفاة إلى 78 حالة، مشيرةً إلى أن 53.1% من الإصابات سجلت لدى الإناث، و46.9% لدى الذكور.

وأوضحت أن أعداد الإصابات في محافظة الخليل استمر بالانخفاض على أساس يومي، في حين ارتفعت تستمر نسبة التعافي في المحافظة الخليل بالارتفاع، حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 299 حالة تعافٍ جديدة، فيما سجلت محافظة بيت لحم 154 حالة تعاف جديدة، 7 محافظة طولكرم، 10 محافظة قلقيلية.

وتابعت أن الإصابات في مدينة القدس لا تزال تسجل ارتفاعاً، حيث سجلت المدينة 167 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة أن 12 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 2 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وسجلت محافظة القدس خلال الـ24 ساعة الماضية 224 إصابة جديدة، محافظة الخليل 40 إصابة جديدة، محافظة رام الله والبيرة 3 إصابات،محافظة طولكرم 8 إصابات، محافظة بيت لحم 4 إصابات، محافظة جنين 14 إصابة، محافظة نابلس 20 إصابة، محافظة أريحا 11 إصابة، محافظة قلقيلية 6 إصابات.