حماس تعزي باستشهاد عماد الدين دويكات

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بنابلس عن تقدمها بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد عماد الدين دويكات أمين سر حركة فتح في منطقة بلاطة، وكما تتقدم بالتعزية لعائلة دويكات في محافظة نابلس والداخل والشتات والإخوة في حركة فتح في محافظة نابلس.

وطالبت السلطة بالتحقيق الجاد في الحادث، وتقديم المسؤولين عن الحادث للعدالة، داعية إلى ضبط السلاح وتحريم استخدامه ضد المواطنين.

ودعت جماهير الشعب الفلسطيني للوقوف صفاً واحداً في هذا الوقت الحرج الذي تتعرض فيه قضيتنا وشعبنا لمؤامرة كبيرة، داعيةً الجميع للوقوف صفاً واحداً وتجنب ما يثير الفتن ويشق الصف الوطني.