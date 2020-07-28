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وتسجيل 537 حالة تعافٍ

حالة وفاة و481 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس

28 تموز / يوليو 2020 01:42

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

أعلنت وزارة الصحة برام الله تسجيل حالة وفاة و481 إصابة جديدة بفيروس كورونا و537 حالة تعافٍ جديدة بالضفة الغربية والقدس بعد إجراء 4641 فحصاً مخبرياً خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، الاثنين، إن إجمالي الإصابات النشطة انخفض إلى 7824 إصابة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 6033، وحالات الوفاة إلى 81 حالة.

وأضافت أن نسبة التعافي استمرت بالارتفاع في محافظة الخليل، حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 355 حالة تعافٍ جديدة، فيما سجلت محافظة طوباس 17 حالة، و53 في محافظة رام الله والبيرة، و100 حالة في ضواحي القدس، 7 حالات في محافظة قلقيلية، 5 حالات في طولكرم.

وأشارت الوزارة إلى أن الإصابات في مدينة القدس لا تزال تسجل ارتفاعاً، حيث سجلت المدينة 164 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن 14 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وذكرت الوزارة أن الإصابات الجديدة جاء توزيعها على النحو التالي: 222 إصابة بالقدس، محافظة الخليل 180 إصابة جديدة، محافظة رام الله والبيرة 13 إصابة، محافظة طولكرم 4 إصابات، محافظة بيت لحم 15 إصابة، محافظة جنين 15 إصابة، محافظة نابلس 7 إصابات، محافظة أريحا 16 إصابة، محافظة قلقيلية 6 إصابات، محافظة طوباس 3 إصابات.

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