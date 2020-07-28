الأزهر الشريف يقدم 50 منحة دراسية كاملة لفلسطين

فلسطين المحتلة - الرأي

قال عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين علي النجار، إن الأزهر الشريف" في مصر وافق على منح دراسية لخمسين طالبا وطالبة من خريجي المعاهد الأزهرية بفلسطين للدراسة بجامعة الأزهر في القاهرة، في كافة التخصصات العلمية، منها 29 منحة في الطب.

وأشار النجار في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إلى أن المنح هي عبارة عن إعفاء كامل من الرسوم الدراسية، وسكن جامعي مجاني، إضافة لبعض مصروف الجيب لكل طالب/ة يفوز بالمنحة.

وأكد أن جميع من تقدموا من المعاهد الأزهرية تم قبولهم في المنحة في مختلف التخصصات، سيما الطب، وطب الأسنان.

وأضاف "إن هذه المنحة المتميزة كان معمولا بها قبل عقود ثم أعيد العمل بها للعام الثاني".

وأكد أن دعم الأزهر الشريف لا يقتصر على المنح الدراسية فقط، بل أيضا تقديم الكتب الدراسية للطلاب في مختلف المراحل، مضيفاً "منحتنا مشيخة الأزهر مشكورة هذا العام 135,660 كتابا بقيمة 700 ألف دولار لطلاب المرحلتين الاعدادية والثانوية.