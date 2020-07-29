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كويكب بحجم ملعب كرة قدم يقترب من الارض

29 تموز / يوليو 2020 09:05

كويكب بحجم ملعب كرة قدم يقترب من الارض
كويكب بحجم ملعب كرة قدم يقترب من الارض

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" أن كويكبا، يعادل بحجمه حجم ملعب لكرة القدم، سيقترب من الأرض يوم 5 آب المقبل.

وبحسب وكالة الفضاء الأميركية، فإن الكويكب المعروف بـ2009 PQ1، يتراوح طول قطره ما بين 84 إلى 190 مترا، سيقترب من الأرض في هذا التاريخ.
وأضافت الوكالة بأن أقرب نقطة سيقترب فيها الكويكب من كوكبنا، ستكون مسافتها أكبر بسبع مرات من المسافة بين الأرض والقمر، وسيحدث ذلك في الساعة 19.35 بتوقيت موسكو.

إشارة الى أنّ هذا الكويكب تم اكتشافه في 14 آب 2009، وينتمي إلى مجموعة أبولو، أي الكويكبات التي تعبر مسارات طيرانها مدار الأرض.

وأضافت الوكالة بأن المرة المقبلة التي سيقترب بها PQ1 من كوكبنا ستكون في عام 2137.

هذا وكانت وكالة الفضاء الأميركية، قد أعلنت في وقت سابق عن رصدها لكوكبين يحملان اسم "DY30 2016" و"2020 ME3".

وأكدت الوكالة أن هذه الكويكبات لن تشكل أي تهديد بالنسبة للأرض، لأنها ستعبر وستكمل مسيرها من جانب كوكبنا فقط، بحسب صحيفة "express" البريطانية.

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