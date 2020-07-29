وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الزكاة تدخل الفرحة على 1600 أسرة بغزة قبل الأضحى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم أساسات منزل قيد الإنشاء في بلدة بيت عوا بالخليل وكالة الرأي الفلسطينية انتعاش أسواق المواشي استعداداً لعيد الأضحى المبارك وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تصدر تعليمات بإعادة توقيف مواطن قتل ابنته وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: وفاة و520 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة وكالة الرأي الفلسطينية 165 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية تعافي الأسير كمال أبو وعر من فيروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات مكثفة على محلات بيع مستلزمات العيد وكالة الرأي الفلسطينية عطاء فلسطين تنفذ صرفية للأيتام عن شهري 6-7 قبيل عيد الأضحى وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تبحث التعاون المشترك مع جمعية العلا للتنمية المجتمعية
أخبار » الأخبار العبرية

وزير إسرائيلي: خطة الضم لم تُحذف من جدول أعمال الحكومة

29 تموز / يوليو 2020 06:52

68fd7692d7a0008a1a4fcbe630289ac7
68fd7692d7a0008a1a4fcbe630289ac7

فلسطين المحتلة - الرأي

أكد وزير إسرائيلي في حكومة الاحتلال على أن فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، لم يحذف من جدول أعمال الحكومة.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الأربعاء، عن الوزير الذي لم تذكر اسمه، أنه رجح أن يُطرح الموضوع مجدداً قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ولفت إلى أن حكومته قد تضطر لتقديم تنازلات للفلسطينيين لجعل ردود الفعل الدولية أكثر اعتدالاً.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية منهمكة تماماً خلال الأسابيع الأخيرة بوباء "كورونا" ولم تتفرغ لاستكمال المداولات بداخلها في القضية، ولفت إلى أنها لم تقل لا، ومع ذلك لم تقل نعم أيضاً.

وفي ذات السياق، أشارت الصحيفة إلى أن حركة "أمنيون" التي تضم قيادات عسكرية إسرائيلية، بعثت الليلة الماضية، برسالة إلى جميع أعضاء مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ تطالبهن بدعم خطة الضم الإسرائيلية وفقًا لخطة الرئيس دونالد ترمب.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد حدد الأول من تموز/يوليو الحالي موعدا محتملا لبدء تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية وغور الأردن والتي ستمكن الاحتلال من ضم نحو 30% من أراضي الضفة الغربية.

وتوقف تطبيق الخطة بسبب خلافات حولها داخل الحكومة الإسرائيلية وتراجع تأييد أمريكا لها والتي تشترط حصول إجماع إسرائيلي من جميع الأطياف لها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

عطاء فلسطين تنفذ صرفية للأيتام عن شهري 6-7 قبيل عيد الأضحى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟