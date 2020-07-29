وزير إسرائيلي: خطة الضم لم تُحذف من جدول أعمال الحكومة

فلسطين المحتلة - الرأي

أكد وزير إسرائيلي في حكومة الاحتلال على أن فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، لم يحذف من جدول أعمال الحكومة.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الأربعاء، عن الوزير الذي لم تذكر اسمه، أنه رجح أن يُطرح الموضوع مجدداً قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ولفت إلى أن حكومته قد تضطر لتقديم تنازلات للفلسطينيين لجعل ردود الفعل الدولية أكثر اعتدالاً.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية منهمكة تماماً خلال الأسابيع الأخيرة بوباء "كورونا" ولم تتفرغ لاستكمال المداولات بداخلها في القضية، ولفت إلى أنها لم تقل لا، ومع ذلك لم تقل نعم أيضاً.

وفي ذات السياق، أشارت الصحيفة إلى أن حركة "أمنيون" التي تضم قيادات عسكرية إسرائيلية، بعثت الليلة الماضية، برسالة إلى جميع أعضاء مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ تطالبهن بدعم خطة الضم الإسرائيلية وفقًا لخطة الرئيس دونالد ترمب.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد حدد الأول من تموز/يوليو الحالي موعدا محتملا لبدء تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية وغور الأردن والتي ستمكن الاحتلال من ضم نحو 30% من أراضي الضفة الغربية.

وتوقف تطبيق الخطة بسبب خلافات حولها داخل الحكومة الإسرائيلية وتراجع تأييد أمريكا لها والتي تشترط حصول إجماع إسرائيلي من جميع الأطياف لها.