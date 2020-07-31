حماس تهنئ الشعب الفلسطيني بعيد الأضحى المبارك

غزة- الرأي:

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير الشعب الفلسطيني العظيم، وإلى عموم الأمتين العربية والإسلامية، بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، "يأتي العيد وشعبنا البطل يواجه بكفه العزلاء مخرز العدو الصهيوني المجرم، ويواصل مقاومته الباسلة الممتدة على مدار عقود طويلة حتى يأذن الله سبحانه بدحر الكيان الغاصب وتحرير فلسطين كل فلسطين".

ودعت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني لتفقد ذوي الشهداء، والجرحى، والأسرى، لنحقق التضامن والتكافل الذي يأمرنا به ديننا، وتفرضه علينا ظروف شعبنا الصعبة، لنكون جسداً واحداً، ويداً واحدة؛ فبوحدتنا نقهر عدونا، ونعزز صمودنا وتلاحمنا الشعبي والوطني، خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يسعى فيها العدو إلى شطب قضيتنا وحقوقنا التاريخية.

وأضافت: "تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وكل عام وأنتم بخير، وفلسطين بخير، والأقصى طاهر مطهر من رجس الغرباء شذاذ الآفاق، سائلة الله أن يعيده علينا وقد تحررت الديار، وتطهرت المقدسات، ورفرفت راية فلسطين فوق ربوع الأرض المباركة للعالمين".