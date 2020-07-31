وكالة الرأي الفلسطينية الحية: فلسطين ليست للبيع ولن نفرط بذرة تراب منها وكالة الرأي الفلسطينية باتصال هاتفي.. هنية وعباس يبحثان التطورات السياسية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يكشف تفاصيل اعتقال شاب تسلل من غزة عبر البحر وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: ظهور إصابات كورونا بغزة تهديد وارد ودائم وكالة الرأي الفلسطينية وفاة مواطنة من الخليل بـ"كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية حسن يوسف: اتصالات يومية لإنهاء الانقسام الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل منسّق حركة المقاطعة " BDS " وكالة الرأي الفلسطينية إغلاق بلدة عرابة بجنين بعد اكتشاف 11 إصابة بكورونا وكالة الرأي الفلسطينية مقتل مواطن وعدة إصابات إثر شجار في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية الحجاج يقفون في عرفات لتأدية الركن الأعظم
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس تهنئ الشعب الفلسطيني بعيد الأضحى المبارك

31 تموز / يوليو 2020 08:42

غزة- الرأي:

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير الشعب الفلسطيني العظيم، وإلى عموم الأمتين العربية والإسلامية، بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، "يأتي العيد وشعبنا البطل يواجه بكفه العزلاء مخرز العدو الصهيوني المجرم، ويواصل مقاومته الباسلة الممتدة على مدار عقود طويلة حتى يأذن الله سبحانه بدحر الكيان الغاصب وتحرير فلسطين كل فلسطين".

ودعت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني لتفقد ذوي الشهداء، والجرحى، والأسرى، لنحقق التضامن والتكافل الذي يأمرنا به ديننا، وتفرضه علينا ظروف شعبنا الصعبة، لنكون جسداً واحداً، ويداً واحدة؛ فبوحدتنا نقهر عدونا، ونعزز صمودنا وتلاحمنا الشعبي والوطني، خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يسعى فيها العدو إلى شطب قضيتنا وحقوقنا التاريخية.

وأضافت: "تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وكل عام وأنتم بخير، وفلسطين بخير، والأقصى طاهر مطهر من رجس الغرباء شذاذ الآفاق، سائلة الله أن يعيده علينا وقد تحررت الديار، وتطهرت المقدسات، ورفرفت راية فلسطين فوق ربوع الأرض المباركة للعالمين".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الجامعة الإسلامية تمنح درجة الدكتوراة لأصغر طالبة بفلسطين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟