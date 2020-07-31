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قرابة 27 ألف مصلٍ أدوا صلاة عيد الأضحى في الأقصى

31 تموز / يوليو 2020 09:25

مصلون يؤدون صلاة العيد في رحاب الأقصى
مصلون يؤدون صلاة العيد في رحاب الأقصى

الضفة المحتلة-الرأي:

أدى أكثر من 27 ألف مصلٍ، اليوم الجمعة، صلاة عيد الأضحى المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وشهدت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة تدفقا كبيرا للمواطنين، والعائلات، والأطفال منذ ساعات الصباح الأولى، للمشاركة في صلاة العيد، وسط اجراءات وقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ "محمد حسين" قد أعلن أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ، الساعة السادسة وخمس وعشرون دقيقة صباحاً حسب التوقيت الصيفي.

يشار إلى أنه ولأول مرة، تؤدى صلاة العيد حيث أنه لم تؤد صلاة عيد الفطر في الأقصى كما هو الحال في سائر المقدسات الإسلامية في دول العالم كافة، بسبب تفشي الفيروس.

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