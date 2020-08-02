نصف مليار$ من أمريكا دعماً لأنظمة الصواريخ الإسرائيلية

فلسطين المحتلة - الرأي

قدمت الولايات المتحدة حزمة مساعدات جديدة للاحتلال الإسرائيلي بقيمة 500 مليون دولار، لدعم أنظمة الدفاع الصاروخي للجيش.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلاً عن موقع "JNS" الأمريكي المتخصص في شؤون اليهود حول العالم إن مجلس النواب الأمريكي قدم لإسرائيل حزمة مساعدات مخصصة لتطوير ودعم أنظمة الدفاع الصاروخي قصير المدى.

وأوضحت أن "الجزء الأكبر من المبلغ المخصص سيستغل لتدعيم نظام القبة الحديدية".

وأشارت إلى أنّه سيخصص "مبلغ 47.5 مليون دولار للتعاون التكنولوجي بين تل أبيب وواشنطن، ضد بناء الأنفاق".

و"القبة الحديدية" منظومة مضادة للصواريخ قصيرة المدى، يستخدمها الجيش الإسرائيلي غالبًا للتصدي للصواريخ التي تطلق من قطاع غزة.