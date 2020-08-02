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وفاة و225 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

02 آب / أغسطس 2020 01:06

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فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل حالة وفاة و225 إصابة جديدة بفيروس كورونا و66 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.  

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، الأحد، أن حالة الوفاة الجديدة لسيدة 58 عامًا من قلنديا.

وحول التوزيع الجغرافي للإصابات، قالت الصحة إن محافظة القدس سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 103 إصابات، بينها 88 إصابة داخل مدينة القدس، ومحافظة الخليل 28 إصابة جديدة".

ومحافظة رام الله والبيرة 49 إصابة، ومحافظة طولكرم 2، ومحافظة بيت لحم 3، ومحافظة جنين 1، ومحافظة نابلس 14، ومحافظة أريحا والأغوار 20، ومحافظة قلقيلية 5.

وتابعت وزارة الصحة أن 7 مرضى يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت إلى أن حالات التعافي توزعت في محافظة الخليل 33 حالة، محافظة بيت لحم 23 حالة، محافظة جنين 4 حالات، محافظة طولكرم 6 حالات.

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