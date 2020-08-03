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حماس: البناء الاستيطاني يتناقض مع القرارات الدولية

03 آب / أغسطس 2020 05:04

غزة- الرأي

قالت حركة حماس اليوم الاثنين، إن مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء ألف وحدة استيطانية في القدس يتناقض بشكل واضح مع القرارات الدولية، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن التي أكدت عدم شرعية الاستيطان.

وذكر الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي، أن الاحتلال الإسرائيلي بطبيعته الإحلالية والاستعمارية، لا يكثرت بالقرارات والقوانين الدولية ما دام لم تتبعها عقوبات فعلية رادعة.

وأوضح برهوم أن هذه السياسات الصهيونية المدعومة من قبل الإدارة الأميركية باتت تشكل خطرًا كبيرًا على شعبنا الفلسطيني وحقوقه الثابتة وقضاياه العادلة".

وتابع: "هذا يضع الكل الفلسطيني ومن جميع الفصائل والمستويات أمام تحديات كبيرة، وبحاجة إلى مواجهة مع الاحتلال بالطرق التي تتوازى مع حجم هذا الخطر الشديد، وقطع الطريق أولا على أي أوهام بإمكانية العودة إلى المفاوضات أو التنسيق الأمني معه، وصولاً إلى إيجاد حالة اشتباك شاملة مع الاحتلال وبكل أشكال النضال والكفاح والمقاومة، وتكثيف الجهود الدبلوماسية والدولية لاستصدار مزيدٍ من القرارات الرادعة للاحتلال وعزله ومحاسبته".

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