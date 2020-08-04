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الاحتلال يجبر عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما في سلوان والمكبر

04 آب / أغسطس 2020 09:04

القدس المحتلة – الرأي:

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عائلتين على هدم منزليهما، في مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن كلاً من عائلة أبو صبيح في حي عين اللوزة ببلدة سلوان وعائلة عويسات في جبل المكبر، هدمتا منازلهم بعد أن أجبرهم الاحتلال على ذلك.

وذكرت أن العائلتين لجأتا إلى هدم منزليهما المكون من طابق واحد ذاتيًا، بعد استنفاذ كل الطرق القانونية مع الاحتلال.

ويعود المنزلان لإياد أبو صبيح من سلوان، وعيسى علان عويسات من المكبر، وأجبرا على الهدم، تفاديا لدفع بدل أجرة هدم لآليات الاحتلال في القدس.

في السياق، شرع الشقيقان سامر وسليمان القاق في الحي ذاته، اليوم، بافراغ شقتيهما من محتوياتها، استعدادا للهدم.

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