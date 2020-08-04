229 إصابة جديدة بكورونا و738 حالة تعافٍ بالضفة والقدس

رام الله - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة بحكومة رام الله مي الكيلة، عن تسجيل 229 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية والقدس و738 حالة تعافٍ.

وقالت الكيلة في تصريح لها، اليوم الثلاثاء، إنه جرى تسجيل 229 إصابة جديدة في بقية المحافظات وضواحي القدس بعد إجراء 3294 فحصاً مخبرياً، وتوزعت الإصابات في محافظات: الخليل 76، نابلس 13، أريحا والأغوار 15، بيت لحم 27، قلقيلية 4، جنين 16، رام الله والبيرة 35، طولكرم 1، ضواحي القدس 42.

وأضافت أن الإصابات في داخل مدينة القدس لا تزال تسجل ارتفاعاً ملحوظاً، حيث جرى اليوم إضافة 375 إصابة جديدة وهي حصيلة الإصابات لـ4 أيام (الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين).

وذكرت الكيلة أن 11 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت إلى تسجيل ارتفاع جديد بنسبة المتعافين من فيروس كورونا، بعد تسجيل 738 حالة تعافٍ جديدة، موضحةً أن حالات التعافي سجلت في محافظات: نابلس 18، بيت لحم 91، الخليل 243، ضواحي القدس 150، مدينة القدس 236.

وأفادت الكيلة بأن نسبة التعافي ارتفعت إلى 48%، بعد أن كانت يوم أمس 44.9%.

وأكدت أهمية تقيد المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعي، والحرص على ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل للوقاية من الإصابة بالفيروس.