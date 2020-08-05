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حماس تعرب عن تضامنها الكامل مع لبنان جرّاء انفجار بيروت

05 آب / أغسطس 2020 09:11

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية حماس بخالص التعازي والمواساة والتضامن مع لبنان رئاسة وحكومة وشعباً في مصابه الأليم والكبير جراء الانفجار الهائل الذي هز مرفأ بيروت مساء أمس الثلاثاء.

وأعلنت الحركة في بيان صحفي، عن تضامنها الكامل مع لبنان في هذه المحنة العصيبة بكل ما نستطيع وفي شتى المجالات.

وقالت: "نشاطر ذوي الضحايا آلامهم وأحزانهم على فقدان ذويهم، ونترحم على الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وأكدت الحركة أن لبنان دولة وشعبا سيتجاوز هذه المحنة، وسيهزم الحصار والتضييق، وستعود الدولة بإذن الله أكثر قوة ووحدة بإيمان شعبها وعزيمته.

وحيّت قوى شعبنا الفلسطيني وفصائله ومكوناته الاجتماعية على وقفتهم العاجلة للتخفيف من آثار هذا الحادث الأليم، داعيةً للمزيد من المبادرات الإيجابية.

وأشارت الحركة إلى أن ارتقاء عدد من الفلسطينيين في هذا المصاب الجلل دليل على وحدة الدم والمصير بين الشعبين الفلسطيني واللبناني.

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