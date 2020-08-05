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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2576) الاربعاء5/8/2020

05 آب / أغسطس 2020 11:07

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2576)   الاربعاء5/8/2020

أخبار فلسطينية

·         مسؤول فلسطيني: إسرائيل تنفذ بشكل ميداني مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية

أخبار إسرائيلية

·         نتنياهو يرهن تنفيذ خطة «الضم» بموافقة البيت الأبيض

·         إسرائيل» تسمح ببناء مصعد في الحرم الإبراهيمي

·         مشروع قانون إسرائيلي يعيد توطين مستوطنات أخلاها شارون قبل 15 سنة

·         إسرائيل: انفجار بيروت كان على الأرجح حادثاً ناتجاً عن حريق

 

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 اخبار دولية

  • «التعاون الإسلامي» تعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني جراء انفجار بيروت
  • مسؤول أمريكي: لا يوجد قرار نهائي بشأن تطبيق ”صفقة القرن”

الأخبار العربية

  • تضامن عربي واسع في مواجهة تداعيات تفجير بيروت المأساوي
  • «إسرائيل» تسمح ببناء مصعد في الحرم الإبراهيمي
  • غارات «إسرائيلية» على القنيطرة وقصف مجهول يستهدف البوكمال

·        ارتفاع ضحايا انفجار بيروت لـ73 قتيلا وأكثر من 3 آلاف جريح

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

·         جيش الاحتلال يجري مناورات عسكرية قرب الحدود مع غزة

·          مسؤول أمريكي: لا يوجد قرار نهائي بشأن تطبيق ”صفقة القرن”

·         قوات الاحتلال تصعد من حملات الاعتقال وتداهم مقرا للسلطة في رام الله.. والمستوطنون…

·         “سرايا القدس” تكشف كيفية إيقاعها بضباط “الشاباك” في الفخ.. وتضليل مخابرات الاحتلال

·         فلسطين: استعدادات لتطبيق إجراءات جديدة للتعامل مع “كورونا” مع ارتفاع نسبة التشافي

·         الأسرى الفلسطينيون في معتقل “حوارة” يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام

·         ارتفاع مؤشر اعتداءات الاحتلال ضد الصحافيين الفلسطينيين

·         مسؤول فلسطيني: إسرائيل تنفذ بشكل ميداني مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية

 

الشرق الأوسط

·         مسؤول فلسطيني: إسرائيل تنفذ ميدانياً ضم أجزاء من الضفة

·         مشروع قانون إسرائيلي يعيد توطين مستوطنات أخلاها شارون قبل 15 سنة

·         إسرائيل: انفجار بيروت كان على الأرجح حادثاً ناتجاً عن حريق

الخليج الإماراتية

·         «نتنياهو يرهن تنفيذ خطة «الضم» بموافقة البيت الأبيض

  • الاخبار اللبنانية

·         خلافات في الشكل والمضمون: نحو إلغاء مهرجان غزّة؟

 الشروق المصرية

·         رئيس الوزراء الفلسطيني: مستعدون لتقديم كل مساعدة يحتاجها لبنان

 الاهرام المصرية

·        «التعاون الإسلامي» تعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني جراء انفجار بيروت

الغد الأردنية

الصحف المحلية

 جريدة  فلسطين

القدس المحلية 

  • بلدية الاحتلال تشرع بهدم منزلين بحي عين اللوزة في سلوان
  • الاحتلال يقتلع أشتالاً من النخيل في الجفتلك بالأغوار
  • مُحدث| الاحتلال يعتقل 19 مواطناً من مناطق متفرقة
  • مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية جنوب جنين
  • الاحتلال يجرف أراضي في دورا غرب الخليل

الحياة الجديدة

 

 جريدة الأيام

 وكالة الراي

 وكالة صفا

 سما نيوز

 فلسطين اليوم

المُصاب واحد والجرح واحد

عرب  48

وكالة وفا

·         الاحتلال يعتقل 19 مواطنا من الضفة

·         الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في القدس

·         الاحتلال يعتقل أربعة شبان من رام الله

·         الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للمرة الثانية ...

·         الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل

·         الهرفي يضع المستشارة الدبلوماسية لرئيس الوزرا .

 

 

حدث في مثل هذا اليوم

5 آب (أغسطس)

·         2006 م استشهاد المجاهد شريف أبو عياش من كتائب القسام في غارة صهيونية استهدفته في منطقة رفح جنوب قطاع غزة

·         2006 م ثلاثة شهداء بينهم شقيقان و3 جرحى حالتهم خطيرة في قصف جوي صهيوني استهدف أفراد عائلة في رفح جنوب قطاع غزة

·         2002م مصرع مستوطنين صهيونيين و إصابة آخرين في عملية للمقاومة الفلسطينية قرب رام الله

·         2002م عدة عمليات فدائية داخل الأراضي الفلسطينية (الخط الأخضر) تودي بحياة 13 صهيونياً وذلك شمال رام الله ومفترق طرق "نيرون" وباب العمود ومدينة القدس

·        2001م اغتالت قوات الاحتلال الصهيوني المجاهد القسامي "عامر الحضيري" (23 عاما) من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، وذلك بإطلاق 3 صواريخ من طائرة الأباتشي- الأمريكية الصنع- بعد مطاردته عصر الأحد (5-8-2001)؛ حيث كان يستقل سيارته، فيما أصيب 4 فلسطينيين آخرون من آثار الشظايا.

  • 1994م حريق متعمد يلتهم 250 دونما من الأحراش الغابية في مدينة القدس المحتلة.
  • 1973م أوقفت السلطات الإسرائيلية صحيفة "الشعب" العربية التي تصدر في مدينة القدس، وكان صاحبها ورئيس تحريرها على يعيش.
  • 1972م نعقد المؤتمر الوطني الأول للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في مدينة دمشق أي بعد انقضاء 3 أعوام على تأسيس الاتحاد.
  • 1946م الوكالة اليهودية تطالب بإقامة دولة يهودية في فلسطين ضمن الحدود التي اقترحتها لجنة بيل الملكية عام 1937مضافاً إليها منطقة النقب بكاملها.
  • 1913 تأسيس مجلة "المنهل" في القدس، لصاحبها ومحررها محمد موسى المغربي في شهر رمضان. مجلة شهرية أدبية تاريخية اجتماعية.
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الجامعة الإسلامية تمنح درجة الدكتوراة لأصغر طالبة بفلسطين

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