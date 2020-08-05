النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2576) الاربعاء5/8/2020
أخبار فلسطينية
· مسؤول فلسطيني: إسرائيل تنفذ بشكل ميداني مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية
- “سرايا القدس” تكشف كيفية إيقاعها بضباط “الشاباك” في الفخ.. وتضليل مخابرات الاحتلال
- فلسطين: استعدادات لتطبيق إجراءات جديدة للتعامل مع “كورونا” مع ارتفاع نسبة التشافي
- حماس" و"الجهاد" تعلنان وقوفهما وتضامنهما مع لبنان
- هنية يهاتف رئيس لبنان ورئيسي الوزراء والبرلمان معزيًا بضحايا الانفجار
- "عباس" يصدر مرسوماً بتمديد حالة الطوارئ 30 يوماً
- الاحتلال نفذ 313 عملية هدم بالضفة في النصف الأول من 2020
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أخبار إسرائيلية
· نتنياهو يرهن تنفيذ خطة «الضم» بموافقة البيت الأبيض
· إسرائيل» تسمح ببناء مصعد في الحرم الإبراهيمي
· مشروع قانون إسرائيلي يعيد توطين مستوطنات أخلاها شارون قبل 15 سنة
· إسرائيل: انفجار بيروت كان على الأرجح حادثاً ناتجاً عن حريق
- نتنياهو عن الهجمات الإسرائيلية في سورية: ضربنا الخلية ومن أرسلها
- تقرير إسرائيلي: حزب الله يسعى لتوسيع معادلة الردع إلى سورية
- إدلشتاين: سنرفع الإغلاق في نهايات الأسبوع
اخبار دولية
- «التعاون الإسلامي» تعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني جراء انفجار بيروت
- مسؤول أمريكي: لا يوجد قرار نهائي بشأن تطبيق ”صفقة القرن”
الأخبار العربية
- تضامن عربي واسع في مواجهة تداعيات تفجير بيروت المأساوي
- «إسرائيل» تسمح ببناء مصعد في الحرم الإبراهيمي
- غارات «إسرائيلية» على القنيطرة وقصف مجهول يستهدف البوكمال
· ارتفاع ضحايا انفجار بيروت لـ73 قتيلا وأكثر من 3 آلاف جريح
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
· جيش الاحتلال يجري مناورات عسكرية قرب الحدود مع غزة
· مسؤول أمريكي: لا يوجد قرار نهائي بشأن تطبيق ”صفقة القرن”
· قوات الاحتلال تصعد من حملات الاعتقال وتداهم مقرا للسلطة في رام الله.. والمستوطنون…
· “سرايا القدس” تكشف كيفية إيقاعها بضباط “الشاباك” في الفخ.. وتضليل مخابرات الاحتلال
· فلسطين: استعدادات لتطبيق إجراءات جديدة للتعامل مع “كورونا” مع ارتفاع نسبة التشافي
· الأسرى الفلسطينيون في معتقل “حوارة” يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام
· ارتفاع مؤشر اعتداءات الاحتلال ضد الصحافيين الفلسطينيين
· مسؤول فلسطيني: إسرائيل تنفذ بشكل ميداني مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية
الشرق الأوسط
· مسؤول فلسطيني: إسرائيل تنفذ ميدانياً ضم أجزاء من الضفة
· مشروع قانون إسرائيلي يعيد توطين مستوطنات أخلاها شارون قبل 15 سنة
· إسرائيل: انفجار بيروت كان على الأرجح حادثاً ناتجاً عن حريق
الخليج الإماراتية
· «نتنياهو يرهن تنفيذ خطة «الضم» بموافقة البيت الأبيض
- الاخبار اللبنانية
· خلافات في الشكل والمضمون: نحو إلغاء مهرجان غزّة؟
الشروق المصرية
· رئيس الوزراء الفلسطيني: مستعدون لتقديم كل مساعدة يحتاجها لبنان
الاهرام المصرية
· «التعاون الإسلامي» تعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني جراء انفجار بيروت
الغد الأردنية
- ترامب: انفجار بيروت كان “هجوما مروعا فيما يبدو”
- بيروت في حداد غداة انفجار ضخم أوقع 100 قتيلا وآلاف…
- ردود أفعال دولية بعد “انفجار بيروت”
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- تقرير الحاجَّة "أبو صبيح" تبكي منزلها المهدوم بقرار إسرائيلي في سلوان
- "حماس" و"الجهاد" تعلنان وقوفهما وتضامنهما مع لبنان
- الاحتلال يشن حملات دهم وتفتيش واعتقالات في مدن الضفة
- وفاتان بفيروس كورونا في الخليل ترفعان الحصيلة لـ 89
- ارتفاع ضحايا انفجار بيروت لـ73 قتيلا وأكثر من 3 آلاف جريح
- وفيات كورونا ترتفع لـ203 في صفوف الجاليات الفلسطينية
- وفاة شاب فلسطيني من سكان مخيم برج البراجنة جراء انفجار بيروت
القدس المحلية
- بلدية الاحتلال تشرع بهدم منزلين بحي عين اللوزة في سلوان
- الاحتلال يقتلع أشتالاً من النخيل في الجفتلك بالأغوار
- مُحدث| الاحتلال يعتقل 19 مواطناً من مناطق متفرقة
- مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية جنوب جنين
- الاحتلال يجرف أراضي في دورا غرب الخليل
الحياة الجديدة
- الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في القدس
- بلدية الاحتلال تشرع بهدم منزلين بحي عين اللوزة في سلوان
- قوات الاحتلال تجبر مواطن على هدم منزله بيده في القدس
- الاحتلال يفرج عن محافظ القدس ومدير المخابرات ونائب أمين سر "فتح" بالعيزرية
جريدة الأيام
- الاحتلال نفذ 313 عملية هدم بالضفة في النصف الأول من 2020
- »"مجمعات التشغيل": أحدث الأساليب لتعزيز الاستيطان في القدس المحتلة
- »الاحتلال يصادر 327 دونماً شرق بيت لحم للبناء الاستيطاني
- »هجوم الجولان.. مبادرة إيرانية لا علاقة لـ "حزب الله" بها
- »40 ألف عامل عبروا للعمل في إسرائيل والمكوث لأسابيع
- »إعلان تسهيلات جديدة: الحركة والمتاجر حتى منتصف الليل وفتح المطاعم والمقاهي
وكالة الراي
- التعليم بغزة تشرع بعقد امتحانات الثانوية العامة الدورة الثانية
- محدث الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفةحماس تعرب عن تضامنها الكامل مع لبنان جرّاء انفجار بيروت
- الاحتلال يقتلع أشجار نخيل في الأغوار ويجرف أراضي بالخليل
- بلدية الاحتلال تهدم منزلين بحي عين اللوزة في سلوان
- 7 وفيات و1009 إصابة جديدة بفيروس كورونا في "إسرائيل"
- الصحة: وفاتان بفيروس كورونا من بيت أولا وبيت عوا
- هنية يهاتف رئيس لبنان ورئيسي الوزراء والبرلمان معزيًا بضحايا الانفجار
- "عباس" يصدر مرسوماً بتمديد حالة الطوارئ 30 يوماً
وكالة صفا
- قوات الاحتلال تعتقل 14 مواطنًا في الضفة
- 80 قتيلا و4 آلاف جريح..انفجار بيروت.. إعلان المدينة منطقة منكوبة وارتفاع الضحايا
- روسيا قد تستحدث خدمة جديدة للكشف عن الأخبار الزائفة
- الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله ببيت حنينا
- مظاهرة احتجاجية بالنمسا رفضًا لخطة الضم
سما نيوز
- قناة عبرية : هكذا ستؤثر كارثة مرفأ بيروت على إسرائيل
- تعليقا على انفجار مرفأ بيروت.. حسان دياب: لبنان منكوب وما حصل لن يمر من دون حساب..!
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- الصحة: وفاتان بفيروس كورونا من بيت أولا وبيت عوا
- قرارات مجلس الوزراء.. توصية بحجز مليوني جرعة من اللقاح ضد "كورونا" لدى منظمة الصحة
- مدير الأمن العام اللبناني: لا يمكن استباق التحقيقات وهناك مواد شديدة الانفجار موجودة
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فلسطين اليوم
المُصاب واحد والجرح واحد
- الجهاد الإسلامي تُواسي لبنان في مُصابها وتؤكد أنها ستبقى عصية أمام كل التحديات
- محللون: الاختراق الذي حققته سرايا القدس صفعة جديدة للمنظومة الأمنية "الاسرائيلية"
- ما هي "نترات الأمونيوم" التي كانت السبب في انفجار بيروت؟
- ممثل الجهاد في لبنان: نقف جميعاً مع اللبنانيين في مُصابهم الجلل
- مجلس الدفاع الأعلى بلبنان يعلن بيروت مدينة منكوبة و توصية لاعلان حالة الطوارئ
عرب 48
- الجاليات الفلسطينية: وفيات كورونا ترتفع لـ203 والإصابات 4078
- وفاتان جديدتان بكورونا في الخليل و58 إصابة بالقدس المحتلة
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- كورونا في الضفة: تمديد حالة الطوارئ
- الصحة الإسرائيلية: 7 وفيات و1009 إصابات بكورونا
- نتنياهو عن الهجمات الإسرائيلية في سورية: ضربنا الخلية ومن أرسلها
- تقرير إسرائيلي: حزب الله يسعى لتوسيع معادلة الردع إلى سورية
- إدلشتاين: سنرفع الإغلاق في نهايات الأسبوع
- خبير ديمغرافي: الأزمة الاقتصادية ستدفع شبانا إسرائيليين كثيرين للهجرة
وكالة وفا
· الاحتلال يعتقل 19 مواطنا من الضفة
· الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في القدس
· الاحتلال يعتقل أربعة شبان من رام الله
· الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للمرة الثانية ...
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· الهرفي يضع المستشارة الدبلوماسية لرئيس الوزرا .
حدث في مثل هذا اليوم
5 آب (أغسطس)
· 2006 م استشهاد المجاهد شريف أبو عياش من كتائب القسام في غارة صهيونية استهدفته في منطقة رفح جنوب قطاع غزة
· 2006 م ثلاثة شهداء بينهم شقيقان و3 جرحى حالتهم خطيرة في قصف جوي صهيوني استهدف أفراد عائلة في رفح جنوب قطاع غزة
· 2002م مصرع مستوطنين صهيونيين و إصابة آخرين في عملية للمقاومة الفلسطينية قرب رام الله
· 2002م عدة عمليات فدائية داخل الأراضي الفلسطينية (الخط الأخضر) تودي بحياة 13 صهيونياً وذلك شمال رام الله ومفترق طرق "نيرون" وباب العمود ومدينة القدس
· 2001م اغتالت قوات الاحتلال الصهيوني المجاهد القسامي "عامر الحضيري" (23 عاما) من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، وذلك بإطلاق 3 صواريخ من طائرة الأباتشي- الأمريكية الصنع- بعد مطاردته عصر الأحد (5-8-2001)؛ حيث كان يستقل سيارته، فيما أصيب 4 فلسطينيين آخرون من آثار الشظايا.
- 1994م حريق متعمد يلتهم 250 دونما من الأحراش الغابية في مدينة القدس المحتلة.
- 1973م أوقفت السلطات الإسرائيلية صحيفة "الشعب" العربية التي تصدر في مدينة القدس، وكان صاحبها ورئيس تحريرها على يعيش.
- 1972م نعقد المؤتمر الوطني الأول للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في مدينة دمشق أي بعد انقضاء 3 أعوام على تأسيس الاتحاد.
- 1946م الوكالة اليهودية تطالب بإقامة دولة يهودية في فلسطين ضمن الحدود التي اقترحتها لجنة بيل الملكية عام 1937مضافاً إليها منطقة النقب بكاملها.
- 1913 تأسيس مجلة "المنهل" في القدس، لصاحبها ومحررها محمد موسى المغربي في شهر رمضان. مجلة شهرية أدبية تاريخية اجتماعية.