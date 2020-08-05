الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في القدس

القدس المحتلة – الرأي:

أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، مواطنا على هدم منزله في بلدة بيت حنينا.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أجبرت المواطن محمد علون على هدم منزله البالغ مساحته 90 مترا مربعا، ويقطنه 7 أفراد؛ وذلك تجنبا لتكاليف الهدم الباهظة.

وحسب مركز معلومات وادي حلوة، فقد أصدرت بلدية الاحتلال نهاية الشهر الماضي قرارا يقضي بهدم منزل علون، دون إمكانية تجميده أو حتى تأجيله لفترة إضافية، موضحا انه ومنذ 8 سنوات وهو يحاول ترخيصه، ولكنها فرضت عليه مخالفة بناء قيمتها 30 ألف شيقل."