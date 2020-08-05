4 وفيات و353 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس

رام الله - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة بحكومة رام الله مي الكيلة تسجيل 4 حالات وفاة و353 إصابة جديدة بفيروس كورونا و199 حالة تعافٍ بالضفة الغربية والقدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن 3 من الوفيات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة كانت في محافظة الخليل، وحالة وفاة في محافظة أريحا والأغوار، وتراوحت أعمارها بين 57- 70 عاماً.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت في 9 محافظات، هي: الخليل 158 إصابة، نابلس 20، أريحا والأغوار 21، بيت لحم 4، قلقيلية 5، جنين 14، رام الله والبيرة 25، طولكرم 5، محافظة القدس 104، بينها 58 داخل مدينة القدس.

وذكرت أن حالات التعافي سجلت في محافظات: نابلس 32، سلفيت 4، قلقيلية 9، أريحا والأغوار 114، طولكرم 7، جنين 14، طوباس 19.

وأضافت أن نسبة التعافي استقرت عند 48%، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 51.5%، ونسبة الوفيات 0.5%

وقالت الكيلة، إن نسب الشفاء في 8 محافظات إضافة إلى قطاع غزة تجاوزت الـ50%، حيث سجلت محافظة رام الله والبيرة نسبة شفاء 54.1%، بيت لحم 67.7%، الخليل 50.5%، قلقيلية 61.3%، نابلس 53.6%، طولكرم 50%، سلفيت 73.5%، طوباس 69.2%، قطاع غزة 89.7%، جنين 38.3%، أريحا والأغوار 28.6%، محافظة القدس 39.49%.

وأوضحت أن 13 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأكدت أهمية تقيد المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعي، والحرص على ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل للوقاية من الإصابة بالفيروس.