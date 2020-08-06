بعض الأدوية قد تجعلك عرضة للإصابة بضربة شمس.. اعرف السبب

مع تقدم العمر يواجه جسم الإنسان تحديات لتنظيم درجة حرارته، وهذا الأمر لا يتعلق فقط بالجسم نفسه بل بالظروف الخارجية مثل: الأدوية التي تتناولها، ووفقاً لما ذكره أخصائي أمراض الشيخوخة في كلايفند كلينيك بالولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور رونان فاكتورا، فمن الصعب عليك تنظيم درجة حرارة جسمك مع تقدمك في العمر وكذلك بسبب الأدوية التي تتناولها.

مع تقدمك في العمر ، غالبًا ما يكون من الصعب التعرف على شعورك بالعطش هذا التغيير مع الانخفاض الطبيعي للمياه في جسمك يزيد من احتمالية الإصابة بالجفاف.

إذا كنت تتناول مدرات البول مثل فوروسيميد أو مزيج مدرات للبول / حاصرات بيتا مثل هيدروكلوروثيازيد أو بروبرانولول) لظروف صحية أخرى، فإن هذه أيضًا تقلل من السوائل الزائدة في الجسم.

مع ارتفاع درجات الحرارة في الخارج ، يمكن أن تؤدي هذه الأدوية إلى مشاكل حقيقية لكبار السن، الذين قد يعانون أيضًا من الجفاف في البداية.

بالإضافة إلى ذلك، لا تتعرق كثيرًا عندما تكبر كما كنت عندما كنت أصغر سنًا ، لذلك يصعب على جسمك تبريد نفسه عندما ترتفع درجة حرارة قلبك.

وقال الدكتور فاكتورا أنه يمكن تكبير ذلك عن طريق تناول أدوية للمثانة المفرطة النشاط، ولكنها تضعف أيضًا القدرة على التعرق وإذا لم تستطع التعرق ، فستفقد بعضًا من قدرتك الطبيعية على التحكم في درجة حرارة قلبك.

ارتفاع مخاطر الإصابة بضربة الشمس

يمكن أن يؤدي عدم القدرة على تنظيم درجة الحرارة وانخفاض التعرق إلى أعراض الدوار والدوخة.

عندما تصبح قدرة جسمك على تبريد نفسه ليست جيدة بشكل كبير ، تزداد مخاطر الإصابة بضربة الشمس.

هناك مجموعة من الأدوية التي يجب الانتباه إليها أثناء حرارة الصيف وتشمل هذه أدوية ضغط الدم ، وأدوية تضخم البروستاتا والأدوية المذكورة أعلاه.

على وجه الخصوص ، يمكن أن يؤدي انخفاض ضغط الدم الانتصابي ، وهو انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ بسبب الانتقال من الاستلقاء إلى الوقوف أو الجلوس ، إلى الدوخة وزيادة خطر السقوط وبالنسبة لكثير من كبار السن ، يمكن أن يؤدي هذا الخريف إلى الكسور.

فيما يلي بعض الاقتراحات لمنع المضاعفات بسبب الطقس الدافئ:

-اشرب السوائل لمنع الجفاف.

-ارتدي قبعة للحفاظ على البرودة إذا كنت تقضي وقتًا في الشمس.

-خذ فترات استراحة واجلس في الأماكن المظللة والمكيفة لمنع ارتفاع درجة الحرارة.

-احترس من هذه الأعراض: الدوار مع تغيير وضعية الجسم. صداع الراس؛ الارتباك؛ قلة التعرق. قد تكون علامات لضربة شمس وتتطلب عناية طبية فورية.