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الأسير أبو عرام يعلّق إضرابه بعد السماح له بلقاء نجله

06 آب / أغسطس 2020 12:48

الأسير أبو عرام
الأسير أبو عرام

رام الله - الرأي

علّق الأسير خليل أبو عرام (54 عاماً) من محافظة الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر لمدة خمسة أيام، بعد اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال، يقضي بالسماح له بلقاء نجله الأسير أحمد.

وقال نادي الأسير إنه تم إنهاء عزل الأسير أبو عرام في سجن "عسقلان" بعد الاتفاق وتعليقه للإضراب، ومن المفترض أن ينفذ الاتفاق خلال عشرة أيام.

يُشار إلى أن الأسير أبو عرام معتقل منذ عام 2002م، وهو محكوم بالسّجن مدى الحياة، ونجله أحمد معتقل إدارياً منذ العام الماضي، ومن المتوقع أن يفرج عنه الشهر المقبل.

ومن الجدير ذكره أن الأسير مهند العزة شرع بالأمس بإضراب عن الطعام نصرة للأسير أبو عرام، وأعلن أسرى آخرون أنه وفي حال لم يتم الاستجابة لمطلب الأسير أبو عرام سيشرعون بإضراب إسنادي معه.

علماً أن أبو عرام من الأسرى البارزين والفاعلين في سجون الاحتلال.

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