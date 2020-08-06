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و289 حالة تعافٍ

وفاة واحدة و453 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس

06 آب / أغسطس 2020 12:55

رام الله - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة بحكومة رام الله مي الكيلة تسجيل حالة وفاة واحدة و453 إصابة جديدة بفيروس كورونا و289 حالة تعافٍ بالضفة الغربية والقدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن الإصابات الجديدة سجلت في محافظات: الخليل 183، نابلس 22، أريحا والأغوار 6، بيت لحم 25، قلقيلية 10، جنين 4، رام الله والبيرة 46، طولكرم 5، محافظة القدس 152، بينها 120 داخل مدينة القدس.

وأشارت إلى أن حالات التعافي جديدة سجلت في محافظة الخليل 242 حالة، ومحافظة قلقيلية 7 حالات، ومحافظة رام الله والبيرة 40 حالة.

وأوضحت الكيلة أن نسبة التعافي ارتفعت إلى 48.3%، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 51.2%، ونسبة الوفيات 0.5%.

وذكرت أن 12 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأكدت الكيلة أهمية تقيد المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعي، والحرص على ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل للوقاية من الإصابة بالفيروس.

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