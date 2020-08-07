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حماس تنعى الشهيدة داليا سمودي

07 آب / أغسطس 2020 09:34

الضفة المحتلة-الرأي:

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ابنتها الشهيدة "داليا أحمد سليمان سمودي"، والتي ارتقت برصاص الاحتلال في مدينة جنين شمال الضفة المحتلة.

وقالت الحركة في بيان لها، "نتقدم بالتعزية من عائلة الشهيدة، وأهلنا في مدينة جنين القسام، التي ستظل دائما عنوانا للمقاومة لا يعرف الانكسار".

وأضافت "إن المواجهات البطولية التي خاضها أبناء شعبنا ضد الاحتلال الليلة الماضية تؤكد أن البوصلة ستظل متجهة نحو المقاومة".

وشددت الحركة على أن جريمة الاحتلال بإطلاق النار تجاه المواطنة السمودي وهي تعد الحليب لطفلها داخل منزلها، تستوجب الملاحقة له في المحافل الأممية والدولية كافة، ومعاقبة قادته على جرائمهم بحق أبناء شعبنا.

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