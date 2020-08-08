4 مشاكل شائعة تواجه الأمهات فى الرضاعة الطبيعية وطرق علاجها

الرضاعة الطبيعية لا تفيد الطفل فقط ولكن أيضا الأم، وتوفر للطفل جميع العناصر الغذائية التى يحتاجها للنمو الصحى، ويعزز الجهاز المناعى للطفل، ربما يكون حليب الأم أفضل هدية يمكن أن تقدمها الأم لطفلها، وتميل الأمهات المرضعات إلى إنقاص الوزن أكثر من اللواتي لا يرضعن لديهم أيضا خطر أقل من مرض السكري وسرطان الثدي وسرطان المبيض، ومع ذلك فإن الرضاعة الطبيعية لا تأتي دائمًا بشكل طبيعي، فهناك العديد من التحديات التي تواجهها الأم في الأيام الأولى خاصة إذا كنت أماً جديدة.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS فلا يزال من الممكن ظهور المشاكل حتى عندما تعتقد الأم أنها تعلمت كيفية الرضاعة الطبيعية بشكل صحيح في بعض الأحيان، ويمكن أن تسبب هذه المشكلات غير المتوقعة الكثير من الألم للأم، كما يمكن أن يجعل الطفل يشعر بالإرهاق والإحباط، مما يؤدي إلى الفطام المبكر ولكن، ويمكن أن يساعدك فهم مشكلات الرضاعة الطبيعية الشائعة والتعرف عليها في التغلب على هذه العقبات

مشاكل الرضاعة الطبيعية الشائعة وحلولها

1. احتقان الثدي: بعد الولادة، ومع زيادة إدرار الحليب، يصبح الثدى صعبًا قد يسبب هذا بعض الألم الذي من المحتمل أن يهدأ في غضون يومين وسيزول في غضون أسابيع قليلة.

الحل: حتى يتم ذلك يمكن تخفيف الانزعاج عن طريق الرضاعة المتكررة، باستخدام ضغط دافئ وبارد قبل وبعد الرضاعة وتدليك الثدى أثناء الرضاعة.

2. تسريب الثدى: هذا أمر شائع إلى حد ما خلال الأسابيع القليلة الأولى بعد ولادة الطفل.

الحل: يجب ارتداء وسادات الرضاعة والحفاظ على الإضافات من حولك قد ترغبين أيضًا في ارتداء ملابس علوية داكنة اللون ، لذلك أنت وحدك من يعلم بحدوث تسرب.

3. التهاب الثدي: هذا هو حالة أنسجة الثدي الملتهبة قد يحدث هذا بسبب عدم كفاية تصريف الثدي قد يكون ناتجًا عن دخول البكتيريا إلى ثديك أو بسبب انسداد قناة الحليب.

الحل: من المرجح أن يتم وصف المضادات الحيوية لعلاج العدوى.

4. قلة الحليب: هذه مشكلة شائعة أخرى تواجهها العديد من الأمهات لأسباب مختلفة، بما في ذلك بعض الأسباب الطبية ومع ذلك ، هناك استراتيجيات قد تساعد.

الحل: إذا كان مخزون الحليب لديك منخفضًا، يجب أن تتأكدى من أنك تتغذى عند الطلب، وتحقق مما إذا كان طفلك يمسك بشكل صحيح ، واسمح لطفلك بتصريف ثدييك في كل مرة تقوم فيها بإرضاعهما.

الرضاعة الطبيعية يمكن أن تكون أصعب مما كنت تتوقع ولكن يمكن حل معظم هذه المشكلات الشائعة التي قد تواجهينها مع الرضاعة الطبيعية في غضون أيام قليلة يجب عليك التحدث مع طبيبك أو استشاري الرضاعة إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لا يكتسب طفلك الوزن أو يرفض الرضاعة الطبيعية.