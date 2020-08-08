الصحة: 6 حالات وفاة و 426 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، تسجيل 6 حالات وفاة و 426 إصابة جديدة و496 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن 4 وفيات من بين الحصيلة الإجمالية و220 إصابة سجلت في مدينة القدس لوحدها.

وأضافت اليوم السبت، أن حالتي وفاة سجلتا في محافظة الخليل، إحداها تم الإعلان عنها وهي لسيدة من مخيم الفوار، والثانية لسيدة 58 عاماً من إذنا، فيما سجلت باقي الوفيات في مدينة القدس.

وتابعت أن حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظة طولكرم (5) حالات، محافظة الخليل (144)، محافظة نابلس (42)، محافظة جنين (3)، محافظة أريحا والأغوار (2)، ضواحي القدس (300).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت في 9 محافظات هي: الخليل (112)، نابلس (8)، أريحا والأغوار (4)، بيت لحم (25)، قلقيلية (5)، جنين (1)، رام الله والبيرة (19)، طولكرم (13)، محافظة القدس (239)، بينها (220) داخل مدينة القدس، و (19) في الضواحي.

ولفتت الصحة إلى وجود 10 مرضى في غرف العناية المكثفة، في حين لا يوجد أي مريض موضول على أجهزة التنفس الاصطناعي.