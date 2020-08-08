وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر يتمكن من اجراء عدة عمليات استئصال لخمسينية بنجاح وكالة الرأي الفلسطينية المصري: يشيد بجهود الطواقم الطبية بالعناية المركزة بمستشفى الدرة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفتش منازل ويمنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تنظم ورشة عمل للتحضير للخطة التشغيلية للوزارة لعام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية مدير شرطة المرور يتفقد خطة انتشار تأمين إفتتاح العام الدراسي وكالة الرأي الفلسطينية الطلبة في قطاع غزة يعودون لمدارسهم بعد انقطاع لأشهر وكالة الرأي الفلسطينية بلدية جباليا تختتم حملة نظافة الشوارع المحيطة بالمادراس وكالة الرأي الفلسطينية مديرية التعليم شرق غزة توزع 2100 كرسي طالب وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تنهي اعمال صيانة تقاطع شارع جامعة الدول العربية مع شارع بيروت
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الصحة: 6 حالات وفاة و 426 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

08 آب / أغسطس 2020 09:38

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، تسجيل 6 حالات وفاة و 426 إصابة جديدة و496 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن 4 وفيات من بين الحصيلة الإجمالية و220 إصابة سجلت في مدينة القدس لوحدها.

وأضافت اليوم السبت، أن حالتي وفاة سجلتا في محافظة الخليل، إحداها تم الإعلان عنها وهي لسيدة من مخيم الفوار، والثانية لسيدة 58 عاماً من إذنا، فيما سجلت باقي الوفيات في مدينة القدس.

وتابعت أن حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظة طولكرم (5) حالات، محافظة الخليل (144)، محافظة نابلس (42)، محافظة جنين (3)، محافظة أريحا والأغوار (2)، ضواحي القدس (300).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت في 9 محافظات هي: الخليل (112)، نابلس (8)، أريحا والأغوار (4)، بيت لحم (25)، قلقيلية (5)، جنين (1)، رام الله والبيرة (19)، طولكرم (13)، محافظة القدس (239)، بينها (220) داخل مدينة القدس، و (19) في الضواحي.

ولفتت الصحة إلى وجود 10 مرضى في غرف العناية المكثفة، في حين لا يوجد أي مريض موضول على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الجامعة الإسلامية تمنح درجة الدكتوراة لأصغر طالبة بفلسطين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟