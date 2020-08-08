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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2579) السبت 8/8/2020
أخبار فلسطينية
الداخلية بغزة: لم يتم تحديد أي مواعيد لفتح معبر رفح
الاحتلال يُعيق دخول أهالي الضفة الى المسجد الأقصى
الخارجية": 208 وفاة و4091 اصابة و1711 حالة تعافي في صفوف جالياتنا
غزة: تسجيل حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا
نحو 25 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في "الأقصى"
"اللجنة الوطنية" تطالب بإجراءات رادعة لوقف اعتداءات الاحتلال على الإبراهيمي
أخبار إسرائيلية
حصانان يجرّان حكومة الاحتلال في اتجاهين متعاكسين وأنباء عن انتخابات وتشكيل نتنياهو حزبا جديدا
نتنياهو يسعى إلى تشكيل حزب يميني جديد
هندل يعلن معارضته تشكيل حكومة ضيقة في إسرائيل
3 وفيات و560 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل
كوخافي: الخلية التي تم تصفيتها في الجولان تتبع لإيران
طائرة إسرائيلية تسببت بتفعيل صفارات الإنذار بالجليل صباحًا
الاحتلال يعلن إسقاط "حوامة" تسللت من الحدود الشمالية مع لبنان
»الرئيس الإسرائيلي يخطط ليكون رئيساً للوزراء
اخبار دولية
لمسؤول الأمريكي السابق مارتن: “صفقة القرن غير منصفة”.. ويتوقع سحبها من بايدن وينتقد…
القدس ليست عاصمة إسرائيل.. محكمة روما تدين مؤسسة "راي" الإعلامية
تركيا تطلق سراح فلسطيني من داخل الخط الأخضر
أخبار عربية
انتشال جثث من ركام مرفأ بيروت.. والمحصلة إلى 154 قتيلاً
حسن نصر الله: لا مخزن سلاح ولا نترات ولا شيء لنا في مرفأ بيروت.. والتحقيق سيثبت ذلك
انفجار يستهدف أحد عناصر حماس في صيدا بـلبنان
أول حالة وفاة لفلسطيني بكورونا في ليبيا
النواب المغربي: نعمل لتشكيل جبهة دولية لوضع حد لممارسات الاحتلال
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
مناطق الضفة تدخل في حالة الإغلاق الشامل لمواجهة “كورونا”.. و5 حالات وفاة و514…
الاحتلال يعتقل 350 فلسطينيا في تموز بينهم 42 طفلا و10 نساء و75 حكما…
التحذيرات الفلسطينية تتصاعد وإنذارات جديدة لسلطات الاحتلال من مغبة المساس بالحرم الإبراهيمي
شهيدة فلسطينية برصاص جنود الاحتلال في جنين.. ومواجهات شعبية حامية توقع إصابات
دراسة لـ”مدى الكرمل”: حل السلطة الفلسطينية يشق الطريق لعودة “روابط القرى”
الشرق الأوسط
استنفار إسرائيلي إثر «خطأ فني» على حدود لبنان
إسرائيل تقيم مصنعاً لـ«القبة الحديدية» على الأراضي الأميركية
الخليج الإماراتية
مارتن إنديك: صفقة القرن ظـالمـة وتقـوض حـل الـدولتيـن
الأهرام المصرية
إصابة 5 فلسطينيين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة برام الله
استشهاد فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين
الشروق المصرية
إصابة فلسطيني بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم
الغد الأردنية
غور الأردن.. تصفية عرقية ومضايقة مستمرة للمزارعين الفلسطينيين
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة من لبنان
الشرق القطرية
عائلة فلسطينية تطلق اسم "بيروت" على مولودتها الجديدة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
قلق يعتري طلبة الثانوية العامة بالمعاهد الأزهرية في غزة لتأخر إعلان نتائجهم
الوفاق الرياضي .. أندية مترهلة وصناديق خاوية وأزمات متعاقبة
خدمات البريج يقترب من التتويج بلقب دوري "جوال" لكرة السلة
إصابة 5 مواطنين برصاص الاحتلال خلال مواجهات "ترمسعيا"
الاحتلال يمنع إقامة "الجمعة" على أراضي بلدة حارس المهددة
القدس المحلية
الطلاب يعودون لمدارسهم مجددًا في غزة ضمن إجراءات جديدة بسبب
4 حالات وفاة جديدة و220 اصابة بفيروس كورونا في القدس
مصرع شاب من طولكرم غرقاً في بحر نتانيا
وفاة والدة أسير محكوم مدى الحياة
آلاف المواطنين من المحافظات الشمالية يتوجهون إلى داخل الخط الأخضر
استشهاد شابة أصيبت برصاص الاحتلال فجر اليوم بجنين
5 إصابات بالاعيرة المطاطية والعشرات بالاختناق خلال مواجهات ترمسعيا
مستوطنون يغلقون شارع حوارة الرئيسي
إصابة بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق في مواجهات كفر قدوم
اللجنة الوطنية" تدعو "الإيسيسكو" و"الألكسو" لاتخاذ إجراءات لوقف اعتداءات الاحتلال على الحرم الإبراهيمي
غنيم: نتابع عن كثب قضية نقص المياه في جنوب محافظة الخليل
صور| جماهير غفيرة تشييع جثمان الشهيدة سمودي في جنين
الحياة الجديدة
عشرات الآلاف من طلبة قطاع غزة يعودون إلى مقاعد الدراسة
مصرع شاب من طولكرم غرقًا في نتانيا
نحو 25 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في "الأقصى"
الأيام
»مسن يحرر مركبتين صادرهما الاحتلال في أم الخير
»استشهاد أم شابة برصاص جنود الاحتلال في جنين وهي تعد "الرضعة" لطفلها فجراً
»نتنياهو يسعى لتأسيس حزب يترأسه أحد مقربيه لدعم بقائه بالحكم
»"الهلال الفلسطيني" يواصل عمليات البحث والإخلاء في مرفأ بيروت
» إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة سلمية في ترمسعيا
وكالة صفا
إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال قرب حاجز الجلمة
الاحتلال ينصب بوابة على أراضي دير كريمزان في بيت جالا
الاحتلال يزعم اندلاع حريق كبير بغلاف غزة بسبب "بالونات حارقة"
حماس: جرائم الاحتلال ستظل وقودًا لثورة شعبنا حتى دنسه
خضر عدنان: قتل الاحتلال للمواطنة السمودي جريمة بشعة
مستوطنون يغلقون شارع حوارة الرئيسي
الاحتلال يخطر بوقف البناء بمنزلين ببيت لحم
مستوطنون يغلقون شارعًا بنابلس
الكيلة: 5 وفيات و514 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه المزارعين شرق خان يونس
وكالة الرأي الفلسطينية
عوض يثمن جهود الصحة في تعزيز الرعاية الصحية ومواجهة كورونا
حماس تنعى الشهيدة داليا سمودي
القانوع: إغلاق نادي الأسير دليل سياسة الإهمال المتعمد لقضية الأسرى
تجمع أسر الشهداء يُطالب بتحقيق بجريمة اغتيال الشهيدة السمودي
المستشار نوفل يجتمع بالقضاة العسكريين لبحث أخر مستجدات الوضع العام
فلسطين اليوم
صحيفة: حماس والفصائل تبلغان الوسيط المصري أن لا هدوء على حدود غزة
الانروا توضح تعليمات الدخول المدرسي بمدارس قطاع غزة غداً السبت
القدس: 4 حالات وفاة و 220 اصابة جديدة بفيروس كورونا
الاحتلال يصدر احكاماً بحق أسيرين ويُمدد توقيف آخرين
سما نيوز
بيل غيتس: العالم سيواجه كارثة أسوأ من "كورونا"
ابو هولي: اللاجئون ولجانهم الشعبية يقفون الى جانب الشعب اللبناني الشقيق
إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال قرب حاجز الجلمة
وفاة والدة أسير محكوم مدى الحياة
رئيس غرفة تجارة قلقيلية يوجه رسالة إلى الحكومة
عرب 48
جنين تُشيّع شهيدتها ومطالبات بتحقيق دولي
إصابة العشرات جرّاء اعتداء قوات الاحتلال على مسيرتين في الضفة
كورونا في الضفة والقدس: وفاتان و514 إصابة خلال 24 ساعة وتعافي نصف المصابين
وكالة وفا
وفاة مواطنة من مخيم الفوار جنوب الخليل بكورون
إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال قرب .
الجاليات الفلسطينية في أوروبا تتضامن مع لبنان
تجمع أسر الشهداء يُطالب بتحقيق دولي بجريمة اغ ..
حدث في مثل هذا اليوم
- 8 آب (أغسطس)
- 2003 م استشهاد أحد مجاهدي كتائب عزّ الدين القسّام و مصرع جنديّ صهيوني خلال اشتباكٍ عنيف مع قوات الاحتلال الغازية لمخيّم "عسكر" قرب نابلس .
- 2002م قُتِل حاخام صهيوني و أصيب مستوطن صهيوني آخر بجروح في هجومٍ للمقاومة الفلسطينية بالأسلحة الرشاشة على سيارتهما في المنطقة بين مستوطنة "عليه زهاف" و قرية برقين الفلسطينية
- 2001م قام الاستشهاديّ القسّاميّ أشرف السيد (21معاماً) من سكان حيّ خلة العامود بنابلس ، بتنفيذ عملية استشهادية صباح اليوم في منطقة الغور ضد حاجز عسكري صهيونيّ ، و ذلك عندما فجّر السيّارة المفخخّة التي كان يقودها في حاجز صهيوني بين نابلس و الأغوار قرب مستوطنة "بقعوت" ، و ادعى العدو الصهيوني وقوع إصابات طفيفة بين الجنود ..
- 1944 م فشل المحاولة التي قام بها الإرهابيون الصهاينة، لاغتيال المندوب السامي البريطاني في فلسطين "السير هارولد ماكمايكل "وزوجته في مدينة القدس.
- 1978م اغتيال عز الدين القلق ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في باريس.