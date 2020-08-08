النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2579)  السبت 8/8/2020

2002م قُتِل حاخام صهيوني و أصيب مستوطن صهيوني آخر بجروح في هجومٍ للمقاومة الفلسطينية بالأسلحة الرشاشة على سيارتهما في المنطقة بين مستوطنة "عليه زهاف" و قرية برقين الفلسطينية

2001م قام الاستشهاديّ القسّاميّ أشرف السيد (21معاماً) من سكان حيّ خلة العامود بنابلس ، بتنفيذ عملية استشهادية صباح اليوم في منطقة الغور ضد حاجز عسكري صهيونيّ ، و ذلك عندما فجّر السيّارة المفخخّة التي كان يقودها في حاجز صهيوني بين نابلس و الأغوار قرب مستوطنة "بقعوت" ، و ادعى العدو الصهيوني وقوع إصابات طفيفة بين الجنود ..