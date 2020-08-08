حماس تهنئ الطلبة والكادر التعليمي بالعام الدراسي الجديد

غزة- الرأي:

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأجمل التهاني والتبريكات من الأسرة التربوية والتعليمية كافة، ومن جموع أبنائنا الطلبة وذويهم، والمدرسين والأكاديميين، والإداريين والموظفين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2020 -2021 في محافظات قطاع غزة كافة.

وأكدت حركة حماس في بيان صحفي اليوم السبت أن افتتاح العام الدراسي الجديد قبل موعده المحدد وفي هذه الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني وخاصة قطاع غزة المحاصر هو رسالة تحدٍ، وإصرار على مواصلة المسيرة التعليمية، لما لذلك من أهمية قصوى في إعلاء قيمة العلم والتعلم، وتربية وبناء الأجيال، والارتقاء بهم، وترسيخ حالة الوعي والمعرفة والثقافة في مجتمعنا الفلسطيني.

وأشادت الحركة بالجهود الكبيرة والاستثنائية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم العالي، وإدارة التعليم في الأونروا بسبب "جائحة كورونا"، لحفظ صحة أبنائنا الطلبة والهيئة التدريسية وغيرهم، وضمان استمرار العملية التعليمية بنجاح.

ودعت الحركة جموع الطلبة إلى مزيد من الالتزام التعليمي، والجد والاجتهاد، وبذل قصارى جهدهم وصولًا إلى النجاح والتفوق والإبداع، وتقدر حركة حماس عاليًا دور الأسرة التربوية والتعليمية، المكون الأساسي في العملية التعليمية، الذين سطروا بجهودهم العظيمة أروع صفحات النور والمجد للأجيال وللوطن.