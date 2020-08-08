حماس: تغيير معالم الحرم الإبراهيمي تعدٍ على المقدسات

غزة- الرأي:

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع "إن القرارات الأخيرة التي اتخذها الاحتلال الصهيوني لتغيير معالم المسجد الإبراهيمي الشريف، منها تركيب مصعد كهربائي، ومحاولته نقل صلاحيات الإشراف على المسجد من بلدية الخليل لما يسمى مجلس التخطيط الاستيطاني، يمثل تعديًا جديدًا على المقدسات الإسلامية، وخرقًا سافرًا للقانون الدولي".

وأوضح القانوع في تصريح صحفي أن إجراءات الاحتلال الجديدة لتغيير معالم المسجد الإبراهيمي الشريف والتي تتزايد يومًا بعد يوم دليل على إصرار الاحتلال الصهيوني على تنفيذ مخططاته العنصرية بحق المقدسات الإسلامية وتهويدها، وهو ما يستلزم مواجهة ذلك، وعدم الاستخفاف بتلك الإجراءات.

وشدد على أن محاولات الاحتلال الصهيوني لإضفاء شرعية مزيفة على المسجد الإبراهيمي، وتغيير وقائع مدينة الخليل، وتزوير التاريخ فيها، لن تنجح في تغيير هوية المسجد الإبراهيمي، أو قلب الحقائق الثابتة في المدينة.

وأضاف "ستظل مدننا ومقدساتنا بأصالتها العربية وهويتها الإسلامية خالصة لشعبنا وأمتنا".