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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2580) الاحد 9/8/2020
أخبار فلسطينية
«حماس» تضغط على إسرائيل بـ«البالونات الحارقة»
ارتفاع أعداد الإصابات في صفوف فلسطينيي الخارج بسبب كورونا
الشيخ صلاح: الاحتلال يعمل على فرض حاضنة يهودية تحاصر الأقصى
الخارجية": نتابع جريمة إعدام المواطنة السمودي مع الجنائية الدولية
الأونروا: على المجتمع الدولي ادراج لاجئي فلسطين في لبنان باستجابته الفورية لحالات الطوارئ
حماس: تغيير الاحتلال لمعالم "الإبراهيمي" تعدٍ على المقدسات
أخبار إسرائيلية
غوايدو بصدد إعلان استئناف العلاقات الفنزويلية ـ الإسرائيلية
إسرائيل تسجل 632 إصابة و11 وفاة جديدة بكورونا
آلاف يشاركون في احتجاجات جديدة ضد نتنياهو للسبت السابع على التوالي
الجيش الإسرائيلي: الخلية المستهدفة بالجولان تابعة لإيران
خبراء إسرائيليون يتوقعون توقفا لعنف حزب الله بعد انفجار بيروت
صحيفة: نتنياهو يعتزم تأسيس حزب يميني يقوده أحد معاونيه
أول تعليق للاحتلال بشأن مسؤوليتها عن انفجار بيروت
»مواقع عبرية: غوايدو يسعى لإعادة العلاقات بين فنزويلا وإسرائيل
تحليل| خلافات نتنياهو وغانتس المستمرة تهدد مستقبل الحكومة الإسرائيلية
ترجيحات بعدم عقد جلسة الحكومة الإسرائيلية غدًا بسبب خلافات
غانتس يتمسك بالميزانية وينفي علاقة إسرائيل بحادثة لبنان ويهدد إيران وحماس
غانتس يتوعد غزة بالرد على البالونات التي يطلقها الشبان تجاه المستوطنات الإسرائيلية
اخبار دولية
»القضاء الإيطالي: القدس ليست عاصمة إسرائيل
»الجاليات الفلسطينية في أوروبا تتضامن مع لبنان
"الألكسو" تدين بشدة استهداف الاحتلال للحرم الإبراهيمي
تحذيرات روسية من مواجهة واسعة بين "إسرائيل" وحزب الله
أخبار عربية
60 مفقوداً تحت الركام... وأعمال البحث متواصلة
ارتفـاع ضحايـا انفجار بيروت إلى 158 و6 آلاف مصاب
"نعلم بميناء حيفا أكثر من ميناء بيروت".. كيف تلقت "إسرائيل" رسالة السيد نصر الله؟
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
“أونروا” تحذر من عواقب انفجار بيروت على لاجئي فلسطين
الشرق الأوسط
الفلسطينيون يتجاهلون تحذيرات السلطة من الوباء ويتدفقون على إسرائيل
«حماس» تضغط على إسرائيل بـ«البالونات الحارقة»
الخليج الإماراتية
«إسرائيل» تعلن إسقاط «مسيرة» فوق الجولان
جوايدو يستعد لإعلان استئناف العلاقات مع «إسرائيل»
1122 إصابة بكورونا في ألمانيا.. و426 في فلسطين
الأهرام المصرية
آلاف يحتجون ضد نتنياهو بسبب "إجراءات كورونا" وادعاءات بالفساد
الشروق المصرية
إسرائيل تسجل 632 إصابة و11 وفاة جديدة بكورونا
بعد انقطاع 5 أشهر.. بدء العام الدراسي الجديد في قطاع غزة
الغد الأردنية
ألف وحدة استيطانية جديدة لعزل القدس
الحق في الميراث والعودة.. مفاتيح السلام في فلسطين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يصادق على هدم منزل أحد حراس المسجد الأقصى
الاونروا: هكذا سيؤثر انفجار مرفأ بيروت على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين
الاحتلال يخطر بمصادرة أراضي في قرية رافات
الأسير "عمران" يروي تفاصيل التنكيل به أثناء علاجه
"كورونا" يفرض على منظمة التحرير اغلاق مقرها في الضفة
حادث سير اليم في جنين يودي بحياة مواطنة ويصيب 8 اخرين
12 عامًا على رحيل شاعر فلسطين الكبير محمود درويش
القدس المحلية
هكذا قتل الاحتلال داليا سمودي.. حاولت حماية طفليها من الغاز فباغتتها رصاصةٌ بمنزلها
محكوم بالمؤبد و40 عاماً والدة الأسير أسامة إسعيد : سننتصر على السجن والسجان واللقاء بابني سيكون قريبا
الشيخ سليمان الهذالين .. أيقونة بدوية في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه
اخماد حريق في قرية حجة شرق قلقيلية
3 اصابات بالرصاص المعدني في مواجهات في قرية كفر قدوم
محافظ الخليل: سيتم الكشف عن مجرمي الابقار
الخارجية: 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا بصفوف الجاليات الفلسطينية يرفع اجمالي الاصابات إلى 4095
التحذير من مؤامرة تستهدف عميد الأسرى كريم يونس.. وقراقع يدعو إلى حملة لإنقاذه
الحياة الجديدة
الصحة الإسرائيلية: 8 وفيات و632 إصابة جديدة بكورونا
محكمة روما تدين إقرار مؤسسة الإعلام الرسمية "القدس عاصمة لإسرائيل"
الأيام
»آلاف الفلسطينيين يتوافدون إلى الداخل عبر ثغرات في الجدار
»6 حالات وفاة و 426 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين
»اشتروا ثمار "الصبر" في غزة عبر "الفيسبوك"
وكالة صفا
محكمة الاحتلال ترد التماسا لعائلة عليان بتجميد قرار هدم عقارها بالعيسوية
أزمة مياه خانفة في دورا بالخليل والبلدية تتهم الاحتلال
"حماية" يدين قتل الاحتلال للمواطنة "سمودي"
الاحتلال: العثور على قنبلة يدوية مربوطة ببالونات بغلاف غزة
الاحتلال يداهم منازل وينصب حواجز عسكرية في الخليل
وكالة الرأي الفلسطينية
وفاة و8 إصابات في حادث سير غرب جنين
الاحتلال يواصل عزل الأسير عمر خرواط منذ أكثر من 4 شهور
حماس تهنئ الطلبة والكادر التعليمي بالعام الدراسي الجديد
محدث الصحة: 6 حالات وفاة و 426 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
فلسطين اليوم
"وعد الأوفياء» عملية ثبتت معادلة القصف بالقصف وثأرت المقاومة للشهداء
الاحتلال يواصل عزل الأسير عمر فهمي خرواط منذ 4 أشهر
تعليمات جديدة من جيش الاحتلال للمستوطنين في غلاف غزة
مركز حقوقي يدين قتل "إسرائيل" للمواطنة داليا سمودي
اعلام الاحتلال: غزة تزيد إطلاق البالونات الحارقة تجاه "الغلاف"
وزيرة الصحة توضح سبب ارتفاع "كورونا" بعد عيد الأضحى وترتيب لحجز اللقاح الروسي
رام الله: غداً امتحان المتقدمين للوظائف التعليمية
سما نيوز
"قبلة موت" إسرائيلية لمخطّط الضم؟.. دبلوماسي إسرائيليّ رفيع: هذه الطريقة الوحيدة لتنفيذ الضم...
غزة ساحة مفاجئة وقد تنفجر بأي لحظة.."والا" يوضح شكل المواجهة المقبلة بين حماس وإسرائيل!
مجلس الدفاع اللبناني يكشف معلومات خطيرة عن شحنة نيترات الامونيوم وانفجار مرفأ بيروت...
محافظ الخليل: سيتم الكشف عن مجرمي الابقار
قناة اسرائيلية: نتنياهو لا ينوي إخلاء مقعده لغانتس ويسعى لانتخابات جديدة نهاية العام
عرب 48
لصحة الفلسطينيّة: 6 وفيات و426 إصابة جديدة بكورونا
رُزنامة الحُريّة": فلسطيني يعدُ الأيام المتبقية لعناق إبنه الأسير
غزة: "تصعيد تدريجي" ضد الاحتلال؟
وكالة وفا
المالكي يعرب لنظيره اللبناني عن تضامن شعبنا م
دلال سلامة: الاحتلال سيستمر بجرائمه ما لم تفر ..
هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل عزل الأسير عمر خر ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 9 آب (أغسطس)
- 2001م توفي الشيخ المقارئ الفلسطينية الشيخ حمدي سعيد مدوخ وهو من مواليد 1924م.
- 2001م تبت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس العملية الاستشهادية في شارع يافا بمدينة القدس الغربية أدت إلى مقتل 18 إسرائيلياً وإصابة 120 آخرين بجروح, وأعلنت الكتائب عن اسم منفذها وهو الشهيد القسامي "عز الدين المصري" (23 عاماً) من "عقابا" قضاء جنين.
- 1999م الاتفاق على تنفيذ اتفاقية "واي ريفير" بعد أن وافق الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على الاقتراح الإسرائيلي للبدء بتطبيق اتفاقية "واي رفر" في شهر سبتمبر 1999م, في الوقت الذي كانت فيه بعض شروط تطبيق الاتفاقية لا زالت قيد المناقشة مثل جدول مواعيد نقل السيطرة في الضفة الغربية للفلسطينيين.
- 1989 م سمحت الشرطة الصهيونية بإقامة صلوات للمتدينين اليهود على أبواب الحرم القدسي الشريف وذلك للمرة الأولى رسمياً.
- 1967 م ستون من كبار أثرياء اليهود في العالم يعقدون مؤتمرا لهم في القدس العربية المحتلة، ويتعهدون فيه بدعم إسرائيل بالمال للاستيلاء على مزيد من الأراضي العربية
- 1911م انعقاد المؤتمر الصهيوني العاشر في بازل بـ"سويسرا" في الفترة من (9-1911) في مدينة بازل بـ"سويسرا"، ويطلق عليه اسم مؤتمر الصلح أو مؤتمر الصهيونية المركبة، لأنه وضع حداً للخلافات بين الصهيونية السياسية والصهيونية العملية حول الأسلوب التجاري للنشاط الاستيطاني، وإقامة مستوطنات تعاونية في فلسطين.