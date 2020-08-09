النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2580)  الاحد  9/8/2020

1967 م ستون من كبار أثرياء اليهود في العالم يعقدون مؤتمرا لهم في القدس العربية المحتلة، ويتعهدون فيه بدعم إسرائيل بالمال للاستيلاء على مزيد من الأراضي العربية

1911م انعقاد المؤتمر الصهيوني العاشر في بازل بـ"سويسرا" في الفترة من (9-1911) في مدينة بازل بـ"سويسرا"، ويطلق عليه اسم مؤتمر الصلح أو مؤتمر الصهيونية المركبة، لأنه وضع حداً للخلافات بين الصهيونية السياسية والصهيونية العملية حول الأسلوب التجاري للنشاط الاستيطاني، وإقامة مستوطنات تعاونية في فلسطين.