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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2581) الاثنين10/8/2020

10 آب / أغسطس 2020 10:32

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2581) الاثنين10/8/2020

أخبار فلسطينية

·         رفع الإغلاق الأسبوعي عن الضفة وتحذيرات رسمية من تصاعد مؤشر الإصابات بـ”كورونا” بسبب…

·         إسرائيل تواصل حملات الدهم بالضفة وتعتقل أسرى محررين.. وتهاجم حدود غزة

·         الزهار يحذر غانتس ونتنياهو: أي عدوان على غزة سيكون "مغامرة" غير محسوبة النتائج

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أخبار إسرائيلية

·         نتنياهو: جانتس لن يكون رئيـسـاً للـوزراء ولـو ليــوم واحــد

·         تهديدات إسرائيلية: الرد على إطلاق البالونات الحارقة سيكون عنيفا

 اخبار دولية

·         تحركات دبلوماسية في “اليونسكو” للتصدي لمخطط الاحتلال بالسيطرة على “الحرم الإبراهيميإصابات كورونا عالميًا تتخطى حاجز الـ 20 مليون إصابة والوفيات 733 ألف

·         بولتون يحذر الإسرائيليين : ترامب قد يتغير.. وبايدن سيئ لكم

·         محكمة روما تدين إقرار مؤسسة الإعلام الرسمية "القدس عاصمة لإسرائيل"

الأخبار العربية

·         الإمارات خلال مؤتمر المانحين .. دعمنا لبنان بـ 80 طناً مساعدات

·         القطرية: 45 طناً من الأغذية والمواد الإغاثية إلى بيروت

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« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

·         الشيخ رائد صلاح يحذر من هدم المسجد الأقصى

·         رفع الإغلاق الأسبوعي عن الضفة وتحذيرات رسمية من تصاعد مؤشر الإصابات بـ”كورونا” بسبب…

·         إسرائيل تواصل حملات الدهم بالضفة وتعتقل أسرى محررين.. وتهاجم حدود غزة

·         الاحتلال يواصل احتجاز أسير في العزل الانفرادي منذ 4 شهور وآخر يشكو من…

·         تحركات دبلوماسية في “اليونسكو” للتصدي لمخطط الاحتلال بالسيطرة على “الحرم الإبراهيمي”

·         24 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحافيين الفلسطينيين خلال يوليو المنصرم

·         رغم الانشغال بـ”كورونا”: شيطنة إسرائيل للفلسطينيين مستمرة.. والسلطة الفلسطينية المستهدفة الأولى

·         إسرائيل: إطلاق نار تجاه السياج الفاصل على حدود غزة

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الشرق الأوسط

·         تصعيد في غزة لإلزام إسرائيل التهدئة

الخليج الإماراتية

·         خطة «الضم» تتراجع.. و«السلطة» للجم الاستيطان

·         نتنياهو: جانتس لن يكون رئيـسـاً للـوزراء ولـو ليــوم واحــد

الاخبار اللبنانية

·         «الأونروا» تواصل استرضاء واشنطن: نحو طمس الأسماء الوطنية للمدارس

·         تصعيد تدريجي في غزة: المقاومة تكسر جمود التفاهمات

 الشروق المصرية

·         إسرائيل تقصف موقعا لحماس في غزة بزعم الرد على إطلاق بالونات حارقة

 

 الاهرام المصرية

·         الجيش الإسرائيلي يطلق قذائف مدفعية على أطراف قطاع غزة دون إصابات

الغد الأردنية

·         الاحتلال يقصف نقطة رصد في قطاع غزة

 الشرق القطرية

·         عائلة فلسطينية تطلق اسم "بيروت" على مولودتها الجديدة

الصحف المحلية

 جريدة  فلسطين

·         الشيخ صلاح يحذر من مساعي الاحتلال لهدم "الأقصى"

·         تقرير ضفيون على شواطئ الأراضي المحتلة .. تسهيلات إسرائيلية ذات أهداف خفية!

·         استطلاع للرأي يكشف تراجعاً كبيراً لنتنياهو

·         إصابات كورونا عالميًا تتخطى حاجز الـ 20 مليون إصابة والوفيات 733 ألف

·         طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة شمال قطاع غزة

·         بالصور قادة فصائل: سنتصدى لمحاولات الاحتلال الرامية لتجزئة قضية الأسرى فصائليًّا ومناطقيًّا

·         دعوات مقدسية لموقف وطني وتحرك جماهيري رفضاً لهدم المنازل

القدس المحلية 

·         توجه إسرائيلي لتأجيل الموسم الدراسي لنحو شهرين

·         وفاة مواطن سبعيني من بيت لحم متأثرًا بإصابته بكورونا

·         اعتقال 6 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة

·         إغلاق مدرسة بيت إمرين الثانوية للبنات بعد اكتشاف إصابة طالبة بكورونا

الحياة الجديدة

·         محكمة روما تدين إقرار مؤسسة الإعلام الرسمية "القدس عاصمة لإسرائيل"

·         4 وفيّات جديدة و220 إصابة بكورونا في القدس المحتلة

·         نحو 25 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في "الأقصى"

·         الاحتلال يعتقل شابا من عرابة وشابين من محافظة نابلس

·         وقفة تضامنية مع لبنان في بيت لحم

 جريدة الأيام

 وكالة الراي

 وكالة صفا

 

 سما نيوز

·         وفاة مواطن سبعيني من بيت لحم متأثرًا بإصابته بكورونا

·         التوصل إلى حل "مؤقت" بين الليكود وأزرق أبيض لمنع انتخابات رابعة ..

·         بولتون يحذر الإسرائيليين : ترامب قد يتغير.. وبايدن سيئ لكم

·         طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة...

·         وفاة مواطن من مدينة الخليل متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا"

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 فلسطين اليوم

·         وسط تهديدات متبادلة وضغط من المقاومة..صحيفة : التصعيد على حدود غزة لا يهدف استكمال صرف المنحة القطري فقط !

·         الحرارة تحرق تركيز طلبة المدراس وسط دعوة لتقليص زمن الحصة الدراسية

·         كورونا حول العالم: الإصابات تتخطى الـ20 مليوناً ويوم صعب على الهند والمكسيك

·         الاحتلال يستهدف نقطة رصد تابعة للمقاومة شمال القطاع

·         دعا لرفع الحصار عن القطاع

·         الزهار يحذر غانتس ونتنياهو: أي عدوان على غزة سيكون "مغامرة" غير محسوبة النتائج

عرب  48

·         اعتقالات بالضفة وتحرير مخالفات كورونا للمقدسيين

·         وفاة 3 مقدسيين وإصابة 165 بكورونا خلال يومين

·         "العليا" ترفض النظر بالتماس محرري "وفاء الأحرار" بشكل جماعي

·         تعمق الهوّة بين مركبات الحكومة الإسرائيلية وتعزز فرص الانتخابات

·         نقابة الأطباء تعلن عن نزاع عمل في ظل نقص الطواقم

·         تهديدات إسرائيلية: الرد على إطلاق البالونات الحارقة سيكون عنيفا

·         الحريديون لنتنياهو: يجب إخضاعك لعلاج نفسي إذا تسببت بانتخابات

·         لائحة اتهام تنسب لعبد الله الدغمة قتل جنديين إسرائيليين

·          

وكالة وفا

·         عودة إلى ميادين الخيل

·         الرئيس يهنئ رئيس الإكوادور بعيد الاستقلال

·         الاحتلال يهدم منزلا في خربة بيت اسكاريا جنوب ...

·         اغلاق مدرسة ثانوية في نابلس عقب اكتشاف اصابة ...

·         الاحتلال يعتقل شابين غرب أريحا

·         قوات الاحتلال تعتقل شابين من نابلس

·         استطلاع إسرائيلي: تراجع كبير بشعبية نتنياهو و ...

·         الاحتلال يعتقل شابا من عرابة جنوب جنين

حدث في مثل هذا اليوم

10 آب (أغسطس)

·         2001م إسرائيل تغلق جميع المؤسسات في القدس بعد اقتحامها بما فيها بيت الشرق بعد عملية استشهادية التي قامت بها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في شارع يافا بمدينة القدس الغربية.

·         1988م  الاحتلال الصهيوني يطرد 9 فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة خارج فلسطين, وهي أول مجموعة من المبعدين منذ اندلاع الانتفاضة الأولى.

·         1964م الإعلان عن تشكيل اللجنة التنفيذية حيث أعلن أحمد الشقيري من القدس تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وإنشاء جيش التحرير الفلسطيني

·         1948م تشكيل مؤسسة (الطاقة الذرية الصهيونية) التي تعتبر من أهم الأبحاث التي تجري في إسرائيل حيث بدأت مؤسسة الطاقة الذرية الإسرائيلية نشاطها في  أغسطس 1948 أي بعد ظهور إسرائيل إلى حيز الوجود بثلاثة أشهر فقط، وتمتلك هذه المؤسسة حالياً أربع مفاعلات ذرية في "ريشون ليتسيون" وفي "ناحال سوريك" وفي "ديمونا" وفي "بني روبين" ويبلغ مجموع طاقة هذه المفاعلات 237 مليون وات حراري، وأهم هذه المفاعلات هو مفاعل "بني روبين" والذي بدأ العمل فيه في يناير 1966م.

·         1922م إعلان دستور فلسطين من قبل سلطة الانتداب البريطانية، يقضي بإنشاء مجلس تشريعي (22معضوا) منهم ستة إنكليز وأربعة يهود، وانتخاب ثمانية مسلمين ومسيحيين ويهوديين، ويرأسه المندوب السامي (قاطع العرب انتخاب المجلس).

·         1922م تولى هربت صموئيل سلطاته الرسمية كمندوب سامي في فلسطين في عهد الانتداب البريطاني.

·         1922م أصدرت الحكومة البريطانية دستور فلسطين واشتملت مقدمته على تنفيذ وعد "بلفور"

·          1920 م الحكومة التركية التي يسيطر عليها حزب الاتحاد والترقي تلغي سيادتها على فلسطين، وتعترف بالاستعمار البريطاني لها.

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