النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2581) الاثنين10/8/2020

11:05"الاتصالات" تعلن استكمال صرف المنحة القطرية اليوم وغدًا

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟