النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2581) الاثنين10/8/2020
أخبار فلسطينية
· رفع الإغلاق الأسبوعي عن الضفة وتحذيرات رسمية من تصاعد مؤشر الإصابات بـ”كورونا” بسبب…
· إسرائيل تواصل حملات الدهم بالضفة وتعتقل أسرى محررين.. وتهاجم حدود غزة
· الزهار يحذر غانتس ونتنياهو: أي عدوان على غزة سيكون "مغامرة" غير محسوبة النتائج
- »اشتية: أزمة "كورونا" كان لها ارتدادات على النساء والأسرة بشكل عام
- »الإعلان قريباً عن مناقصات لبناء 3200 وحدة استيطانية في القدس المحتلة
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أخبار إسرائيلية
· نتنياهو: جانتس لن يكون رئيـسـاً للـوزراء ولـو ليــوم واحــد
· تهديدات إسرائيلية: الرد على إطلاق البالونات الحارقة سيكون عنيفا
- الحريديون لنتنياهو: يجب إخضاعك لعلاج نفسي إذا تسببت بانتخابات
- نتنياهو يسعى إلى تشكيل "حكومة بديلة" لــقـطـــع الــطــريــق عـلــى غــانــتـــس
- »"بتسيلم": اقتحام منازل الفلسطينيّين في الليل وإفزاع الأُسر جزء من نظام...
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اخبار دولية
· تحركات دبلوماسية في “اليونسكو” للتصدي لمخطط الاحتلال بالسيطرة على “الحرم الإبراهيميإصابات كورونا عالميًا تتخطى حاجز الـ 20 مليون إصابة والوفيات 733 ألف
· بولتون يحذر الإسرائيليين : ترامب قد يتغير.. وبايدن سيئ لكم
· محكمة روما تدين إقرار مؤسسة الإعلام الرسمية "القدس عاصمة لإسرائيل"
الأخبار العربية
· الإمارات خلال مؤتمر المانحين .. دعمنا لبنان بـ 80 طناً مساعدات
· القطرية: 45 طناً من الأغذية والمواد الإغاثية إلى بيروت
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الصحف العربية
القدس العربي
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· الاحتلال يواصل احتجاز أسير في العزل الانفرادي منذ 4 شهور وآخر يشكو من…
· تحركات دبلوماسية في “اليونسكو” للتصدي لمخطط الاحتلال بالسيطرة على “الحرم الإبراهيمي”
· 24 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحافيين الفلسطينيين خلال يوليو المنصرم
· رغم الانشغال بـ”كورونا”: شيطنة إسرائيل للفلسطينيين مستمرة.. والسلطة الفلسطينية المستهدفة الأولى
· إسرائيل: إطلاق نار تجاه السياج الفاصل على حدود غزة
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الشرق الأوسط
· تصعيد في غزة لإلزام إسرائيل التهدئة
الخليج الإماراتية
· خطة «الضم» تتراجع.. و«السلطة» للجم الاستيطان
· نتنياهو: جانتس لن يكون رئيـسـاً للـوزراء ولـو ليــوم واحــد
الاخبار اللبنانية
· «الأونروا» تواصل استرضاء واشنطن: نحو طمس الأسماء الوطنية للمدارس
· تصعيد تدريجي في غزة: المقاومة تكسر جمود التفاهمات
الشروق المصرية
· إسرائيل تقصف موقعا لحماس في غزة بزعم الرد على إطلاق بالونات حارقة
الاهرام المصرية
· الجيش الإسرائيلي يطلق قذائف مدفعية على أطراف قطاع غزة دون إصابات
الغد الأردنية
· الاحتلال يقصف نقطة رصد في قطاع غزة
الشرق القطرية
· عائلة فلسطينية تطلق اسم "بيروت" على مولودتها الجديدة
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· الشيخ صلاح يحذر من مساعي الاحتلال لهدم "الأقصى"
· تقرير ضفيون على شواطئ الأراضي المحتلة .. تسهيلات إسرائيلية ذات أهداف خفية!
· استطلاع للرأي يكشف تراجعاً كبيراً لنتنياهو
· إصابات كورونا عالميًا تتخطى حاجز الـ 20 مليون إصابة والوفيات 733 ألف
· طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة شمال قطاع غزة
· بالصور قادة فصائل: سنتصدى لمحاولات الاحتلال الرامية لتجزئة قضية الأسرى فصائليًّا ومناطقيًّا
· دعوات مقدسية لموقف وطني وتحرك جماهيري رفضاً لهدم المنازل
القدس المحلية
· توجه إسرائيلي لتأجيل الموسم الدراسي لنحو شهرين
· وفاة مواطن سبعيني من بيت لحم متأثرًا بإصابته بكورونا
· اعتقال 6 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة
· إغلاق مدرسة بيت إمرين الثانوية للبنات بعد اكتشاف إصابة طالبة بكورونا
الحياة الجديدة
· محكمة روما تدين إقرار مؤسسة الإعلام الرسمية "القدس عاصمة لإسرائيل"
· 4 وفيّات جديدة و220 إصابة بكورونا في القدس المحتلة
· نحو 25 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في "الأقصى"
· الاحتلال يعتقل شابا من عرابة وشابين من محافظة نابلس
· وقفة تضامنية مع لبنان في بيت لحم
جريدة الأيام
- نتنياهو يسعى إلى تشكيل "حكومة بديلة" لــقـطـــع الــطــريــق عـلــى غــانــتـــس
- »أكاديميون: نظام العشائر في القطاع قوة مؤثرة لحل المشاكل بديلاً عن السلطة
- »اشتية: أزمة "كورونا" كان لها ارتدادات على النساء والأسرة بشكل عام
- »حالة وفاة وتسجيل 280 إصابة جديدة بـ"كورونا" بينها 3 في قطاع غزة
- »"بتسيلم": اقتحام منازل الفلسطينيّين في الليل وإفزاع الأُسر جزء من نظام...
- »تجدّد المواجهات العنيفة في وسط بيروت ضد الحكومة واستقالة وزيرين
- »الإعلان قريباً عن مناقصات لبناء 3200 وحدة استيطانية في القدس المحتلة
وكالة الراي
- الاحتلال يهدم منزلًا جنوب بيت لحم
- 3 وفيات و165 إصابة جديدة بكورونا بالقدس خلال يومين
- المالية: صرف "حقوق الغير" اليوم
- طائرات الاحتلال تقصف نقطة رصد للمقاومة شمال القطاع
- إغلاق مدرسة بنابلس عقب اكتشاف إصابة طالبة بكورونا
- استطلاع إسرائيلي: تراجع كبير بشعبية نتنياهو
- المالية: تنفيذ 55 عطاءً في النصف الأول من العام الجاري
- محدث الاحتلال يعتقل 5 شبّان بالضفة
- الحكم على مواطن من غزة بالسجن 11 عامًا
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وكالة صفا
- أكثر من 733 ألف وفاة..بعد ثمانية أشهر.. إصابات كورونا بالعالم تتخطى الـ 20 مليون
- طائرات الاحتلال تقصف موقعًا للمقاومة شمال القطاع
- غانتس وكوخافي يتوعدان غزة بـ"رد قاس" حال استمرار البالونات
- 3إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة
سما نيوز
· وفاة مواطن سبعيني من بيت لحم متأثرًا بإصابته بكورونا
· التوصل إلى حل "مؤقت" بين الليكود وأزرق أبيض لمنع انتخابات رابعة ..
· بولتون يحذر الإسرائيليين : ترامب قد يتغير.. وبايدن سيئ لكم
· طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة...
· وفاة مواطن من مدينة الخليل متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا"
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فلسطين اليوم
· وسط تهديدات متبادلة وضغط من المقاومة..صحيفة : التصعيد على حدود غزة لا يهدف استكمال صرف المنحة القطري فقط !
· الحرارة تحرق تركيز طلبة المدراس وسط دعوة لتقليص زمن الحصة الدراسية
· كورونا حول العالم: الإصابات تتخطى الـ20 مليوناً ويوم صعب على الهند والمكسيك
· الاحتلال يستهدف نقطة رصد تابعة للمقاومة شمال القطاع
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· الزهار يحذر غانتس ونتنياهو: أي عدوان على غزة سيكون "مغامرة" غير محسوبة النتائج
عرب 48
· اعتقالات بالضفة وتحرير مخالفات كورونا للمقدسيين
· وفاة 3 مقدسيين وإصابة 165 بكورونا خلال يومين
· "العليا" ترفض النظر بالتماس محرري "وفاء الأحرار" بشكل جماعي
· تعمق الهوّة بين مركبات الحكومة الإسرائيلية وتعزز فرص الانتخابات
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· الحريديون لنتنياهو: يجب إخضاعك لعلاج نفسي إذا تسببت بانتخابات
· لائحة اتهام تنسب لعبد الله الدغمة قتل جنديين إسرائيليين
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وكالة وفا
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