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تسجيل 545 حالة تعافٍ

7 وفيات و467 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس

10 آب / أغسطس 2020 01:21

رام الله - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة تسجيل 7 حالات وفاة و467 إصابة جديدة بفيروس كورونا و545 حالة تعافٍ جديدة بالضفة الغربية والقدس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن 3 حالات وفاة سُجلت في محافظة القدس (اثنتان في كفر عقب وحالة في شعفاط)، و3 حالات في محافظة الخليل تم الإعلان عن إحداها مساء أمس، وحالة في محافظة بيت لحم.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت في 8 محافظات هي: الخليل (189)، نابلس (9)، بيت لحم (44)، قلقيلية (16)، رام الله والبيرة (32)، جنين (3)، أريحا والأغوار (2)، محافظة القدس (172)، بينها 7 إصابات في الضواحي.

وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: مدينة القدس (445)، محافظة جنين (18)، محافظة نابلس (10)، محافظة قلقيلية (15)، محافظة الخليل (57).

وأوضحت الكيلة، أن نسبة التعافي بلغت 56.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 42.8%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت إلى وجود 24 مريضاً غرف العناية المكثفة، بينهم 3 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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