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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

الفرق بين اللاب توب والنوت بوك والآلترا بوك

11 آب / أغسطس 2020 08:13

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يخطئ كثير من المستخدمين ويطلقون على أي جهاز كمبيوتر محمول مصطلح "لاب توب"، إلا أن الكثيرين لا يعرفون أن هناك العديد من الأنواع الأخرى التى تطلق على الاجهزة المحمولة مثل نوت بوك والترا بوك وغيرها، وفيما يلي نعرض هذه الأجهزة والفارق بينها كما يلي:

- أجهزة اللاب توب:

هي أجهزة كمبيوتر محمولة، وهي النوع الأكثر انتشارا قبل ظهور الأنواع الأخرى، ويمتاز بحجمه الكبير وبشاشته التى يمكن أن تصل إلى 19 بوصة، وهو نسخة مصغرة من الكمبيوتر فهو مناسب للعمل الشاق، كما أنه خيار مناسب لعشاق الألعاب، كما أنه يوفر الكثير من المميزات للمستخدمين، كما يوفر العديد من المخارج التى تجعل من السهل استخدامه وتوصيله بأجهزة ملحقة.

- أجهزة النوت بوك:

انتشر هذا النوع مؤخرا، وهو يشبه أجهزة اللاب توب بشكل كبير، بل هناك حاليا أجهزة نوت بوك ذات إمكانيات عالية تنافس اللاب توب، إلا أنها تمتاز بصغر حجمها وبشاشة لا تتجاوز 15.5 بوصة، وهو غالبا لا يحتوي على CD / DVD ولكن يمتاز ببطارية ذات عمر طويل، كما أنه يأتى في تصميم نحيف ومميز، مما يجعل من السهل وحمله ونقله إلى أي مكان، كما يضم العديد من المخارج المختلفة.

- أجهزة الألترا بوك:

هو جهاز يشبه الجهازين السابقين، لكنه يختلف في كونه نحيف للغاية وخفيف الوزن للغاية، كما أنه يمتلك شاشة لا تتعدي 15 بوصة، وهو ذو بطارية بعمر أطول، كما أنه يتميز بشاشة نحية للغاية، فهو يستهدف فئة رجال الأعمال أو الفئات التى تسعى لأنهاء اعمالها بشكل احترافي وسريع في اي وقت واي مكان، لكنها يعيبه ارتفاع سعره.

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