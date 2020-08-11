فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين استثنائيًا

غزة – الرأي:

قالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، إنه تم قبل قليل فتح البوابة المصرية لمعبر رفح البري تمهيداً لبدء العمل في اليوم الأول من فتحه استثنائياً لمغادرة ووصول أعداد من المواطنين العالقين في كلا الاتجاهين.

ونشرت الهيئة جملة من التعليمات والإرشادات للمسافرين المغادرين، والمواطنين العائدين حفاظاً على السلامة العامة في ظل إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، داعيةً إلى التقيّد بتلك التعليمات والإرشادات، وهي على النحو التالي:

أولاً: تعليمات المغادرين:

1. سيسمح بمغادرة المواطنين المسجلين على بند الفئات التالية فقط: الجوازات المصرية، الإقامات المصرية، الجوازات الأجنبية، والحالات المَرضيّة الطارئة.

2. على المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق التواجد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، وعدم التأخر، مع ضرورة عدم حضور أي مواطنين آخرين بخلاف المدرجين في الكشف.