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المباحث تُحل قضية سرقة مصاغ ذهبي ومبلغ مالي

11 آب / أغسطس 2020 12:07

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غزة-الرأي

أنجزت المباحث العامة قضية سرقة مصاغاً ذهبياً بقيمة 8 آلاف دينار و700 شيكل.

وقال النقيب عبد الهادي مصطفى رئيس قسم مباحث معسكر جباليا: " إنه بناءً على تكليف النيابة العامة حول سرقة شخص مجهول لمصاغ ذهبي ومبلغ مالي بقيمة 8000 دينار يعود للمشتكية: "ع. ع" من سكان معسكر جباليا.

وأكد النقيب مصطفى بأنه من خلال التحريات وجمع مقاطع التصوير وكشوفات الذهب عن طريق مباحث تموين الشمال، تم الاشتباه بالمدعو: "ع. م"، وبالتحقيق معه أقر بالواقعة واعترف بسرقته للذهب والمال على ثلاثة مراحل وبيعه الذهب لعدة محلات، وصرف المبلغ المالي.

وعليه تم إحالة ملف القضية والمتهم لمفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

وفي سياق منفصل، أنجزت مباحث الوسطى شكوى سرقة مبلغاً مالياً من إحدى المواطنات تقدمت بشكوى لدى قسم النصيرات بقيام مجهولين بسرقة محفظتها وبها مبلغاً مالياً بقيمة 700 شيكل وأوراق ثبوتية.

وقال رئيس قسم النصيرات الرائد محمد داوود أنه بناء على شكوى المواطنة تم الخروج بدورية لمكان السرقة ومن خلال التحقيقات تم الاشتباه بثلاث أشخاص قاموا بالسرقة.

وبين داوود أنه تم إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة ومن خلال التحقيق مع المذكورين اعترفوا بقيامهم بسرقة المشتكية حيث ضبط بحوزتهم مبلغ 300 شيكل من المبلغ المسروق.

وعليه تم تحويل المذكورين والمبلغ المضبوط لمفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المذكورين.

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