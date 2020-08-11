الضفة: وفيات وإصابة جديدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 حالات وفاة و476 إصابة جديدة بفيروس كورونا و345 حالة تعافٍ جديدة في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزارة في تصريح صحفي أن 3 حالات وفاة جديدة سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة في يطا بمحافظة الخليل، وبيت فجار بمحافظة بيت لحم، وعبوين بمحافظة رام الله والبيرة.

وتابعت أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (182)، محافظة نابلس (17)، محافظة بيت لحم (28)، محافظة قلقيلية (13)، محافظة رام الله والبيرة (44)، محافظة جنين (6)، محافظة أريحا والأغوار (12)، محافظة سلفيت (3)، محافظة طولكرم (7)، محافظة القدس (161)، بينها 53 إصابات في الضواحي، قطاع غزة (3).

وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: جنين (13)، قلقيلية (6)، طولكرم (39)، أريحا والأغوار (29)، الخليل (46)، طوباس (3)، مدينة القدس (209).

وأوضحت أن نسبة التعافي بلغت 57%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 42.4%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت الوزارة إلى وجود 21 مريضاً غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.