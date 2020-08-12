قميص رياضي ذكي لمراقبة نبضات القلب

أطلقت شركة شياومي الصينية مؤخرا قميصا رياضيا يمكنه مراقبة بدقة معدل نبضات القلب البشري، كما يمكن الكشف عن مخطط تخطيط القلب الكهربي في غضون دقيقة واحدة، ما يجعل مرتديه يفهم حالته الجسدية بشكل دقيق.

ويقول الموقع الرسمي لشياومي إنه يمكن لهذا القميص التقاط إشارة التيار الكهربائي متناهي الصغر من خلال استشعار الألياف، ومن ثم يمكن الحصول على معدل ضربات القلب الذي تكون أرقامه أكثر دقة من اختبار جهاز الاستشعار البصرية التقليدي، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

يتيح القميص لمستخدميه إتقان حالتهم الجسدية أكثر دقة وفي الوقت الحقيقي، لتوجيههم بممارسة الرياضة البدنية بشكل أكثر عملية وفعالية.

وبدىء بيع القميص على متجر شياومي بسعر 249 يونا.