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وصول 503 عالقين ومغادرة 396 مسافرًا عبر معبر رفح أمس

12 آب / أغسطس 2020 10:14

جانب من وصول العالقين إلى غزة عبر معبر رفح
جانب من وصول العالقين إلى غزة عبر معبر رفح

غزة- الرأي

وصل قطاع غزة، أمس الثلاثاء، 503 مسافرين عالقين عبر معبر رفح البري، في اليوم الأول من فتحه استثنائياً لمدة ثلاثة أيام.

وقال مدير عام الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية العميد فؤاد أبو بطيحان، إن العمل عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء شهد مغادرة 396 مسافراً ووصول 503 عالقين إلى قطاع غزة.

وأضاف أبو بطيحان، أن الأطقم المختصة واصلت العمل داخل صالات المعبر حتى ساعة مبكرة من فجر الأربعاء، في تسهيل وصول العالقين.

وأشار إلى أنه جرى نقل جميع القادمين إلى مراكز الحجر الصحي لقضاء مدة 21 يوماً، بالتنسيق الكامل مع الأطقم المختصة بوزارة الصحة، وفق إجراءات الوقاية والسلامة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أبو بطيحان، أن العمل في المعبر سيستمر في اليوم الثاني، الأربعاء، بنفس الآلية المتبعة في استقبال العالقين من الجانب المصري، ومغادرة المسافرين من الفئات: الجوازات المصرية، الجوازات الأجنبية، الإقامات المصرية، والحالات الطارئة من المرضى.

يذكر أنه تم فتح معبر رفح جنوب قطاع غزة لمدة ثلاثة أيام (من الثلاثاء إلى الخميس)؛ لمغادرة ووصول العالقين في الاتجاهين، بعد شهور من الإغلاق بسبب الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا.

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