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تسجيل 346 حالة تعافٍ

حالة وفاة و499 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس

12 آب / أغسطس 2020 12:27

رام الله - الرأي

 أعلنت وزيرة الصحة بحكومة رام الله مي الكيلة تسجيل حالة وفاة و499 إصابة جديدة بفيروس كورونا و346 حالة تعافٍ بالضفة الغربية والقدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وأضافت الكيلة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن حالة الوفاة كانت لمريضة 80 عاماً من دورا جنوب الخليل، وقد أعلن عنها مساء أمس، فيما تم إجراء 2480 فحصاً مخبرياً لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (140)، محافظة نابلس (4)، محافظة بيت لحم (32)، محافظة قلقيلية (23)، محافظة رام الله والبيرة (48)، محافظة جنين (1)، محافظة أريحا والأغوار (4)، محافظة سلفيت (3)، محافظة طولكرم (25)، محافظة القدس (219)، بينها 29 إصابة في الضواحي.

وذكرت الكيلة، أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (9)، محافظة الخليل (74)، مدينة القدس (158)، محافظة نابلس (25)، محافظة بيت لحم (80).

وأوضحت أن نسبة التعافي بلغت 57.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 42.1%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

وأشارت الكيلة إلى وجود 21 مريضاً غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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