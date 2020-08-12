فتح معبر رفح لليوم الثاني على التوالي

غزة- الرأي

يتواصل العمل بمعبر رفح البري جنوب قطاع غزة، الأربعاء، لليوم الثاني من فتحه استثنائياً لمدة ثلاثة أيام؛ من أجل تمكين مغادرة ووصول أعداد من العالقين في الاتجاهين.

وبدأت حافلات المسافرين مغادرة صالة معبر رفح باتجاه الأراضي المصرية، حيث تم تجهيزها منذ ساعات الصباح الأولى، وفق الآلية التي تم الإعلان عنها، وهم المسافرون من الفئات: الجوازات المصرية، الجوازات الأجنبية، الإقامات المصرية، والحالات الطارئة من المرضى.

ويُنتظر وصول حافلات المواطنين العائدين عبر المعبر خلال الساعات القادمة، حيث يتم تسهيل دخولهم لقطاع غزة، ونقلهم لمراكز الحجر الصحي لقضاء مدة 21 يوماً، وفق الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا، بإشراف وزارة الصحة الفلسطينية.

يذكر أنه تم وصول 503 مواطنين، ومغادرة 396 مسافراً عبر معبر رفح، الثلاثاء، في اليوم الأول من فتح المعبر.