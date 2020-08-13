النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2584) الخميس13/8/2020
أخبار فلسطينية
· حماس": هنية يصل تركيا واحتمال عقد "لقاءات"
- 84 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى في القدس المحتلة
- اعتقال 429 فلسطينياً بينهم 32 طفلاً الشهر الماضي
· هنية يصل تركيا قادما من الدوحة .. هذا أهم ما سيبحثه
· الإعلامي الحكومي: مؤشرات بوجود مصابين بين العائدين أكثر من المرات السابقة
أخبار إسرائيلية
- الصحة الإسرائيلية: 13 حالة وفاة و1003 إصابات جديدة بكورونا
- نتنياهو يجدد الحملة ضد المسؤولين عن محاكمته
- إسرائيل ترحّل أزمتها الائتلافية للخريف مع استمرار خلافات مكوّنات الحكومة
- صحيفة اسرائيلية تتساءل: هل تكفي مساعدة موضعية لخروج غزة من أزمتها المتجذرة؟
- إسرائيل توسّع رقعة نشر القبة الحديدية وسط مخاوف من تصعيد
· الصحة الإسرائيلية: 1785 إصابة أمس و8 وفيات جديدة بكورونا
اخبار دولية
- إيطاليا تتبرع بـ 6,8 ملايين يورو لبرامج “الأونروا” وخدمات للاجئين
- "نيويورك تايمز": حماس نجحت في وقاية غزة من كورونا
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الأخبار العربية
- العمادي: مساعدات قطر للأشقاء في قطاع غزة هي للتخفيف من آثار الحصار
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الصحف العربية
القدس العربي
- غارات إسرائيلية على قطاع غزة
- إسرائيل ترحّل أزمتها الائتلافية للخريف مع استمرار خلافات مكوّنات الحكومة
- فلسطين.. السماح بصلاة الجمعة في الساحات
- إنذارات ساخنة بانفجار غزة.. إسرائيل تقصف جوا وحماس تحذر
- تقرير فلسطيني: ثلاثة شهداء وأكثر من 400 معتقل وهدم 85 منزلا خلال تموز…
- إيطاليا تتبرع بـ 6,8 ملايين يورو لبرامج “الأونروا” وخدمات للاجئين
- 84 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى في القدس المحتلة
- طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على قطاع غزة
-
الشرق الأوسط
الخليج الإماراتية
- « عدوان «إسرائيلي» على غزة بعد إطلاق البالونات الحارقة
- اعتقال 429 فلسطينياً بينهم 32 طفلاً الشهر الماضي
الاخبار اللبنانية
- بالونات غزّة تستنفر الاحتلال: منظومة «ليزر» واتصالات مع قطر
- أهالي الضفة يَعبُرون «ثغرات الموت»: ما وراء التسهيلات الإسرائيلية للفلسطينيين
- المقاومة تُعزّز ضغوطها: رسالة صاروخية إلى الاحتلال
الشروق المصرية
- إسرائيل تقلص منطقة الصيد الفلسطينية ردا على إطلاق بالونات حارقة من غزة
- قصف إسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة
الاهرام المصرية
- منظمة تنمية المرأة بالتعاون الإسلامي تباشر نشاطها من القاهرة
الغد الأردنية
- طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع في قطاع غزة
- التوتر الأمني يسود غزة.. والاحتلال يتوعد بالتصعيد والمقاومة تتعهد بالرد
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الشرق القطرية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· الاحتلال يمنع إدخال الوقود إلى قطاع غزة
الاحتلال يقصف مواقع للمقاومة بقطاع غزّة
"نيويورك تايمز": حماس نجحت في وقاية غزة من كورونا
ارتفاع وفيات "كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية·
الإعلامي الحكومي: مؤشرات بوجود مصابين بين العائدين أكثر من المرات السابقة·
الاحتلال يُقلص مساحة الصيد لـ8 أميال بحرية·
هنية يصل تركيا قادما من الدوحة .. هذا أهم ما سيبحثه
القدس المحلية
· إسرائيل توسّع رقعة نشر القبة الحديدية وسط مخاوف من تصعيد
· جنود الاحتلال يعتدون على شابين من طولكرم
· الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا من الضفة
· أضرار في مدرسة بغزة بعد سقوط صاروخ إسرائيلي فيها
· حماس: الاحتلال يتحمّل نتائج التصعيد ضد غزة
· مستوطنون يهاجمون منازل ويحرقون جرافة جنوب نابلس
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الحياة الجديدة
· مستوطنون يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى
· القدس: الاحتلال يهدم سورا ويجرّف أرضا ويجبر مواطنين على هدم منزليهما ذاتيا
· الاحتلال يهدف ثلاث شقق سكنية في سلوان
· الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في القدس
· مستوطنون يحرقون جرافة ويخطون شعارات عنصرية جنوب نابلس
· الاحتلال يواصل شن غارات على مواقع بغزة
· وفاة طفل من بلدة إذنا متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا"
جريدة الأيام
· باحث من جامعة القدس يكتشف آثاراً لأقدام ديناصورات عاشبة في مدينة البيرة
· »3 آلاف طن إسمنت مصري تدخل غزة في يومين بعد إغلاق معبر "كرم أبو سالم"
· »غارات إسرائيلية جديدة وتصاعد ملحوظ في إطلاق البالونات الحارقة
· »وفاة طفل وتسجيل 499 إصابة جديدة بفيروس كورونا
· »مناقشة سيناريوهات افتتاح العام الدراسي بشكل آمن وصحي
· »الأغوار.. استهداف يومي لفرض وقائع على الأرض
وكالة الراي
· سقوط صاروخ إسرائيلي على مدرسة تابعة لـ "أونروا" غرب غزة
· حماس: تصعيد الاحتلال المتواصل بغزة سلوك عدواني خطير
· الاحتلال يقلّص مساحة الصيد ويوقف إدخال الوقود إلى غزة
· غارت إسرائيلية على غزة دون إصابات
· مستوطنون يحرقون جرافة ويخطون شعارات عنصرية في نابلس
· محدث الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالضفة
· ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغداً
· معروف: نوازن بين سلامة أهالي غزة وحق العالقين بالعودة
· كشف المسافرين عبر معبر رفح ليوم الخميس
· الاحتلال يزعم إحباط هجوم "سيبراني" ضد صناعاته الأمنية
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وكالة صفا
· بالصور سلسلة غارات إسرائيلية على أهداف في قطاع غزة
· الاحتلال يقرر وقف إدخال الوقود إلى غزة بشكل فوري وحتى إشعار آخر
· "نيويورك تايمز": حماس نجحت في وقاية غزة من كورونا
· بالفيديو الحكومة تعلن إجراءات جديدة للتعايش مع فيروس كورونا
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سما نيوز
· أضرار في مدرسة تابعة للأونروا بغزة بعد سقوط صاروخ إسرائيلي فيها
· الاحتلال يشن غارات على غزة فجرا وينشر القبة الحديدية تحسبا لتصعيد كبير
· فتح معبر رفح البري لليوم الثالث على التوالي
· وفاة طفل من بلدة إذنا بالخليل متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا"
· صحيفة اسرائيلية تتساءل: هل تكفي مساعدة موضعية لخروج غزة من أزمتها المتجذرة؟
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فلسطين اليوم
· الاحتلال يواصل قصف قطاع غزة ويمنع إدخال الوقود ويقلص مساحة الصيد
· بالدبكة الشعبية والأهازيج ..هكذا عبر الشباب عن حقوقهم في يومهم العالمي
· جيش الاحتلال يوسع نشر "القبة" ويجري تجربة لمنظومة اعتراض صاروخية
· الاحتلال يقرر تقليص مساحة الصيد
· صور وفيديو اندلاع 45 حريقًا في مستوطنات "غلاف غزة"
· قوات الاحتلال تعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة المحتلة
· بالصور العثور على صاروخ "لم ينفجر" في مدرسة للأونروا بالشاطئ
· برهوم: التصعيد خطوة غير محسوبة العواقب يتحمل الاحتلال تبعاته
· فروانة: الاحتلال اعتقل 336 طفلاً مطلع العام الجاري
· حكومة الاحتلال توقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة
عرب 48
· كورونا: وفاة طفل (8 أعوام) من الخليل وإصابة 125 مقدسيًّا بالفيروس
· هيئات حقوقية فلسطينية تحذّر من تجاهُل الاحتلال للأسرى المرضى
· حماس": هنية يصل تركيا واحتمال عقد "لقاءات"
· الصحة الإسرائيلية: 13 حالة وفاة و1003 إصابات جديدة بكورونا
· الاحتلال يقلص مساحة الصيد في بحر غزة
· استئناف الرحلات الجوية مع اليونان دون إلزام المسافرين بالحجر
· إسرائيل تدعي إحباط هجوم سيبراني ضد صناعاتها الأمنية
· الاحتلال يقلص مساحة الصيد في بحر غزة
· استئناف الرحلات الجوية مع اليونان دون إلزام المسافرين بالحجر
· إسرائيل تدعي إحباط هجوم سيبراني ضد صناعاتها الأمنية
· الصحة الإسرائيلية: 1785 إصابة أمس و8 وفيات جديدة بكورونا
·
وكالة وفا
· الاحتلال يعتقل شابا من بلدة بيت أمر
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