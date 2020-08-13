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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2584) الخميس13/8/2020

13 آب / أغسطس 2020 09:51

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شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2584) الخميس13/8/2020

أخبار فلسطينية

·        حماس": هنية يصل تركيا واحتمال عقد "لقاءات"

·         هنية يصل تركيا قادما من الدوحة .. هذا أهم ما سيبحثه

·         الإعلامي الحكومي: مؤشرات بوجود مصابين بين العائدين أكثر من المرات السابقة

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أخبار إسرائيلية

·        الصحة الإسرائيلية: 1785 إصابة أمس و8 وفيات جديدة بكورونا

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  • « عدوان «إسرائيلي» على غزة بعد إطلاق البالونات الحارقة
  • اعتقال 429 فلسطينياً بينهم 32 طفلاً الشهر الماضي

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الغد الأردنية

 الشرق القطرية

الصحف المحلية

 جريدة  فلسطين

·    الاحتلال يمنع إدخال الوقود إلى قطاع غزة

الاحتلال يقصف مواقع للمقاومة بقطاع غزّة       

"نيويورك تايمز": حماس نجحت في وقاية غزة من كورونا         

ارتفاع وفيات "كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية·        

الإعلامي الحكومي: مؤشرات بوجود مصابين بين العائدين أكثر من المرات السابقة·        

الاحتلال يُقلص مساحة الصيد لـ8 أميال بحرية·        

هنية يصل تركيا قادما من الدوحة .. هذا أهم ما سيبحثه

القدس المحلية 

·         إسرائيل توسّع رقعة نشر القبة الحديدية وسط مخاوف من تصعيد

·         جنود الاحتلال يعتدون على شابين من طولكرم

·         الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا من الضفة

·         أضرار في مدرسة بغزة بعد سقوط صاروخ إسرائيلي فيها

·         حماس: الاحتلال يتحمّل نتائج التصعيد ضد غزة

·         مستوطنون يهاجمون منازل ويحرقون جرافة جنوب نابلس

·          

الحياة الجديدة

·         مستوطنون يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

·         القدس: الاحتلال يهدم سورا ويجرّف أرضا ويجبر مواطنين على هدم منزليهما ذاتيا

·         الاحتلال يهدف ثلاث شقق سكنية في سلوان

·         الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في القدس

·         مستوطنون يحرقون جرافة ويخطون شعارات عنصرية جنوب نابلس

·         الاحتلال يواصل شن غارات على مواقع بغزة

·         وفاة طفل من بلدة إذنا متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا"

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 جريدة الأيام

·         باحث من جامعة القدس يكتشف آثاراً لأقدام ديناصورات عاشبة في مدينة البيرة

·         »3 آلاف طن إسمنت مصري تدخل غزة في يومين بعد إغلاق معبر "كرم أبو سالم"

·         »غارات إسرائيلية جديدة وتصاعد ملحوظ في إطلاق البالونات الحارقة

·         »وفاة طفل وتسجيل 499 إصابة جديدة بفيروس كورونا

·         »مناقشة سيناريوهات افتتاح العام الدراسي بشكل آمن وصحي

·         »الأغوار.. استهداف يومي لفرض وقائع على الأرض

 وكالة الراي

·         سقوط صاروخ إسرائيلي على مدرسة تابعة لـ "أونروا" غرب غزة

·         حماس: تصعيد الاحتلال المتواصل بغزة سلوك عدواني خطير

·         الاحتلال يقلّص مساحة الصيد ويوقف إدخال الوقود إلى غزة

·         غارت إسرائيلية على غزة دون إصابات

·         مستوطنون يحرقون جرافة ويخطون شعارات عنصرية في نابلس

·         محدث الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالضفة

·         ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغداً

·         معروف: نوازن بين سلامة أهالي غزة وحق العالقين بالعودة

·         كشف المسافرين عبر معبر رفح ليوم الخميس

·         الاحتلال يزعم إحباط هجوم "سيبراني" ضد صناعاته الأمنية

·        
 

 وكالة صفا

·         بالصور سلسلة غارات إسرائيلية على أهداف في قطاع غزة

·         الاحتلال يقرر وقف إدخال الوقود إلى غزة بشكل فوري وحتى إشعار آخر

·         "نيويورك تايمز": حماس نجحت في وقاية غزة من كورونا

·         بالفيديو الحكومة تعلن إجراءات جديدة للتعايش مع فيروس كورونا

·          

 سما نيوز

·         أضرار في مدرسة تابعة للأونروا بغزة بعد سقوط صاروخ إسرائيلي فيها

·         الاحتلال يشن غارات على غزة فجرا وينشر القبة الحديدية تحسبا لتصعيد كبير

·         فتح معبر رفح البري لليوم الثالث على التوالي

·         وفاة طفل من بلدة إذنا بالخليل متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا"

·         صحيفة اسرائيلية تتساءل: هل تكفي مساعدة موضعية لخروج غزة من أزمتها المتجذرة؟

·          

 فلسطين اليوم

·         الاحتلال يواصل قصف قطاع غزة ويمنع إدخال الوقود ويقلص مساحة الصيد

·         بالدبكة الشعبية والأهازيج ..هكذا عبر الشباب عن حقوقهم في يومهم العالمي

·         جيش الاحتلال يوسع نشر "القبة" ويجري تجربة لمنظومة اعتراض صاروخية

·         الاحتلال يقرر تقليص مساحة الصيد

·         صور وفيديو اندلاع 45 حريقًا في مستوطنات "غلاف غزة"

·         قوات الاحتلال تعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة المحتلة

·         بالصور العثور على صاروخ "لم ينفجر" في مدرسة للأونروا بالشاطئ

·         برهوم: التصعيد خطوة غير محسوبة العواقب يتحمل الاحتلال تبعاته

·         فروانة: الاحتلال اعتقل 336 طفلاً مطلع العام الجاري

·         حكومة الاحتلال توقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة

عرب  48

 

·         كورونا: وفاة طفل (8 أعوام) من الخليل وإصابة 125 مقدسيًّا بالفيروس

·         هيئات حقوقية فلسطينية تحذّر من تجاهُل الاحتلال للأسرى المرضى

·         حماس": هنية يصل تركيا واحتمال عقد "لقاءات"

·         الصحة الإسرائيلية: 13 حالة وفاة و1003 إصابات جديدة بكورونا

·         الاحتلال يقلص مساحة الصيد في بحر غزة

·         استئناف الرحلات الجوية مع اليونان دون إلزام المسافرين بالحجر

·         إسرائيل تدعي إحباط هجوم سيبراني ضد صناعاتها الأمنية

·         الاحتلال يقلص مساحة الصيد في بحر غزة

·         استئناف الرحلات الجوية مع اليونان دون إلزام المسافرين بالحجر

·         إسرائيل تدعي إحباط هجوم سيبراني ضد صناعاتها الأمنية

·         الصحة الإسرائيلية: 1785 إصابة أمس و8 وفيات جديدة بكورونا

·          

 

وكالة وفا

·         الاحتلال يعتقل شابا من بلدة بيت أمر

·         الاحتلال يعتقل شابين من رام الله

·         الاحتلال يعتقل مواطنين من جنين أحدهما شقيق ال ...

·         الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم 

·         مستوطنون يحرقون جرافة ويخطون شعارات عنصرية جن ...

 

حدث في مثل هذا اليوم

 

13 آب (أغسطس)

·         2004م مقتل مستوطن صهيوني وجرح اخر عند مستوطنة (إيتمار), وكتائب شهداء الأقصى تعلن مسئوليتها عن العملية وعن اسم منفذها يوسف أحمد حنفي "25" عاماً من بلدة بيت فوريك قضاء نابلس الذي استشهد في العملية.

·         2003م هدم قوات الاحتلال الصهيوني ستة منازل في مدينة القدس المحتلة, وتأتي العملية ضمن مسلسل صهيوني متواصل يهدف إلى إزالة تغيير معالم مدينة القدس الإسلامية وتهويدها وتشريد أهلها منها.

·         1982م خروج القوات الفلسطينية من بيروت للدول العربية بعد اتفاق فيليب حبيب مع منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية.

·         1978م تفجير مبنى يضم مكتباً لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، و سقوط 175 شهيداً.

·         1973م تنفيذ عملية تبادل أسرى بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل حيث أفرجت منظمة التحرير الفلسطينية عن 6 أسرى من جنود الاحتلال مقابل الإفراج عن جميع معتقلي أنصار "1" في لبنان بالإضافة إلى 37 اعتقلوا على متن سفينة في عرض البحر و 63 أسيراً من السجون الإسرائيلية.

·         1953 م وفاة الأديب الفلسطيني خليل السكاكيني (ولد عام 1878) في القاهرة.

·         1953م وفاة الكاتب الفلسطيني الكبير خليل قسطندي السكاكيني عن عمر يناهز 76 سنة في مدينة القاهرة. والكاتب السكاكيني ولد في مدينة القدس عام 1878م ومن أشهر كتبه "كذا أنا يا دنيا".

·         1976 م الجيش السوري يقوم بقصف مدفعي مركز على منطقة "حمانا" اللبنانية الخاضعة لسيطرة القوات المشتركة (اللبنانية - الفلسطينية)، وقد تزامن القصف مع سيطرة الجبهة اللبنانية (المسيحية) على مخيم تل الزعتر الفلسطيني بعد مذبحة مروعة. (فرض السوريون سيطرتهم على منطقة حمانا بعد ثلاثة أيام من القصف).

·         1945م الوكالة اليهودية تطالب بإنشاء دولة يهودية في فلسطين عقب الكشف عن وقوع ما يسمى بـ "الهولوكوست"

·         1900م المؤتمر الصهيوني الرابع في لندن المنعقد في الفترة من (13-16/8/1900) وبحضور (498) مندوباً يمثلون الأحزاب والجمعيات الصهيونية في كل أنحاء العالم.

 

 

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الكتلة الإسلامية تزور نقابة المعلمين في قطاع غزة

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