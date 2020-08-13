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إرجاع 64 مسافراً ونقلهم لمراكز الحجر

مغادرة 418 مسافرًا ووصول 590 عالقًا عبر معبر رفح أمس

13 آب / أغسطس 2020 11:40

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، الخميس، أن 418 مسافراً غادروا غزة عبر معبر رفح البري، الأربعاء، في اليوم الثاني من فتح المعبر في الاتجاهين.

وقال مدير عام الهيئة العميد فؤاد أبو بطيحان، إن أطقم الهيئة سهّلت مغادرة 418 مسافراً عبر معبر رفح أمس الأربعاء، في حين وصل قطاع غزة 590 عائداً من العالقين في الجانب المصري.

وأضاف أبو بطيحان أنه تم نقل جميع المسافرين العائدين إلى غزة إلى مراكز الحجر الصحي الاحترازي، وفق إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا، وبإشراف أطقم وزارة الصحة.

وبيّن أنه 64 مسافراً تم إرجاعهم من قبل الجانب المصري خلال عمل المعبر أمس، مشيراً إلى أنه تم نقلهم إلى مراكز الحجر الصحي لقضاء مدة 21 يوماً كإجراء احترازي.

يذكر أن العمل بمعبر رفح شهد، الثلاثاء، وصول 503 عالقين ومغادرة 396 مسافراً، في اليوم الأول من أيام عمله استثنائياً.

ويستمر فتح معبر رفح، الخميس، في اليوم الثالث والأخير من فتحه استثنائياً، حيث يتم تسهيل مغادرة المسافرين من الفئات التي تم تحديدها مسبقاً، إلى جانب استقبال أعداد جديدة من العالقين القادمين من مصر.

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