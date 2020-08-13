فتح معبر رفح لليوم الثالث والأخير وبدء مغادرة المسافرين

غزة- الرأي

تواصل الأجهزة المختصة بمعبر رفح البري جنوب قطاع غزة، الخميس، عملها في تسهيل مغادرة ووصول المسافرين والعالقين عبر المعبر، في اليوم الثالث والأخير من فتحه استثنائياً في كلا الاتجاهين.

وبدأت مغادرة حافلات المسافرين المغادرين باتجاه الأراضي المصرية، حيث تم تجهيزها منذ ساعات الصباح من قبل أطقم هيئة المعابر والحدود.

ويُنتظر خلال الساعات القادمة استئناف استقبال أعداد جديدة من العائدين العالقين من الجانب المصري.

وتتخذ الأجهزة المختصة من وزارتي الداخلية والصحة، الترتيبات والإجراءات اللازمة لفحص جميع العائدين، وتحويلهم لمراكز الحجر الصحي لقضاء مدة 21 يوماً، وفق بروتوكول الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا.