فوائد الثوم عدة منها تعزيز المناعة وصحة القلب

الثوم من أكثر الأطعمة التي تحتوى على فوائد صحية عديدة منها تعزيز المناعة وتقوية صحة القلب والأوعية الدموية ويحارب ارتفاع ضغط الدم ومرض السرطان، وغيرها من الفوائد، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الثوم، بحسب موقع " health".

فوائد الثوم

يقدم الثوم الدعم لجهازك المناعي

استخدم الثوم لدرء الأمراض ومكافحة الالتهابات وعلاج الجروح منذ القدم وتضفي الأبحاث مصداقية على قدرات تقوية المناعة في الثوم.

تؤكد الأبحاث الحديثة أن مستخلص الثوم القديم قد يعزز وظيفة الخلايا المناعية في الدراسة، تلقى البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 50 عامًا علاجًا وهميًا أو مستخلص الثوم المسن لمدة 90 يومًا في حين لم يكن هناك اختلاف في عدد الأمراض بين المجموعات، فإن أولئك الذين تلقوا الثوم قللوا من شدة البرد والإنفلونزا وأعراض أقل.

يعزز صحة القلب

لخص العلماء الطرق العديدة التي يحمي بها الثوم صحة القلب وتشمل هذه خفض ضغط الدم والكوليسترول، وكذلك تقليل تصلب الشرايين وعلامات الدم للالتهابات. يمكن لمستخلص الثوم أن يساعد في إبطاء معدل تقدم تكلس الشريان التاجي، وهو عامل خطر لأمراض القلببما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

في الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول، ثبت أن الثوم يقلل من الكوليسترول الكلي و LDL "الضار".

يحارب ارتفاع ضغط الدم

يعاني حوالي 25٪ من البالغين في جميع أنحاء العالم من ارتفاع ضغط الدم، وترتبط الحالة بسبعة ملايين حالة وفاة كل عام. في أحد التحليلات التلوية ، وجد أن مكملات الثوم أكثر فعالية في منع ارتفاع ضغط الدم مقارنة بالعلاج الوهمي، خاصة عند الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

وجدت دراسة أخرى أن مكملات الثوم لديها القدرة على خفض ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، مع خفض الكوليسترول في الوقت نفسه وتحفيز جهاز المناعة.

يحمي من السرطان

تم ربط الثوم والخضروات الأخرى في عائلة الأليوم، بما في ذلك البصل والكراث، بتقليل خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان، بما في ذلك سرطان المعدة والحلق والبروستاتا والقولون.

من المعروف أن المركبات الطبيعية الموجودة في الثوم تساعد في قتل الخلايا السرطانية بشكل انتقائي، وتمنع السرطان من النمو والانتشار.

يدعم الثوم صحة الدماغ

بالإضافة إلى دعم التعلم والذاكرة، قد يساعد مستخلص الثوم أيضًا في منع التدهور المعرفي من خلال حماية الخلايا العصبية في الدماغ ويساعد أيضًا في محاربة التغيرات الدماغية المعروفة بأنها مقدمة لحالات التنكس العصبي، بما في ذلك مرض الزهايمر.

الثوم جيد لأمعائك

يعمل الثوم كمضاد حيوي ، وهو غذاء للبكتيريا المفيدة في الأمعاء ويرتبط بالمناعة والمزاج الإيجابي أظهرت الأبحاث أيضًا أن مستخلص الثوم القديم يحسن بشكل إيجابي تنوع الميكروبات في الأمعاء، بما في ذلك زيادة عدد البكتيريا المفيدة والمحفزة للمناعة.

يحسن صحة العظام

يرتبط الاستهلاك العالي للخضروات التي تحتوى على الأليوم، بما في ذلك الثوم، بالحماية من هشاشة العظام في الورك، وهي حالة المفاصل الأكثر شيوعًا التي تصيب كبار السن.

يعتقد العلماء أن المركبات الطبيعية للثوم تساعد في منع انهيار الغضروف المفصلي والعظام.