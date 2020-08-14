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احتجاجات بالأقصى رفضا لاتفاق التطبيع الإماراتي

14 آب / أغسطس 2020 03:57

احتجاج بالاقصى
احتجاج بالاقصى

الضفة المحتلة-الرأي:

شارك عشرات الشبان المقدسيين ظهر اليوم الجمعة، في احتجاجات غاضبة في باحات المسجد الأقصى، رفضا لاتفاق التطبيع بين دولة الإمارات و"إسرائيل" برعاية أمريكية.

وأظهرت الصور قيام المصلين في المسجد الأقصى برفع صور ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيّان مع عبارة: "خائن".

واقتحمت قوات الاحتلال باحات الأقصى وعملت على إزالة اللافتات المنددة بالتطبيع التي رفعها المصلون.

وأعلنت كل من الإمارات و"إسرائيل" بالأمس عن اتفاق بينهما يقضي بتطبيع العلاقات الرسمية برعاية أميركية، ما سبب حملة رفض فلسطينية شعبية ورسمية واسعة.

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