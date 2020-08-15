فتاة تعيش بين الحيوانات المفترسة دون أن تخاف منها: فما سرها؟

قررت فتاة روسية أن تعيش حياتها بطريقة مختلفة تماماً حيث استغلت المساحة المتوفرة في منزلها لتربية أعداد كبيرة ومتنوعة من الحيوانات الأليفة وحتى المفترسة في بيتها.

غرائب العالم

تمتلك أناستاسيا بوزنياك 8 كلاب كبيرة حجم وجميعهم من أنواع ضخمة وقوية لكنها كانت تتمنى دائماً امتلاك قطة أو اثنين في المنزل لكن أي نوع من القطط العادية لن يتحمل التعامل الدائم مع الكلاب وقد يهدد الأمر حياتها لذلك قررت تبني نوع من القطط المفترسة.

وقع اختيار أناستاسيا بوزنياك على حيوان الوشق وهو حيوان مفترس يشبه القطط بدرجة كبيرة لكنه أكثر قوة وأكبر حجماً حيث يعتبر من الحيوانات المفترسة، في حين تؤكد أناستاسيا بوزنياك أنه حيوان لطيف جداً.

حيوان الوشق يتغذى على الحيوانات الأصغر منه حجماً مثل الأرانب والثعالب الصغيرة لكن أناستاسيا بوزنياك لا تشعر بالخوف منه أبداً لأنها تبنت اثنين من حيوان الوشق وهما في سن صغيرة جداً.

حيوانات مفترسة

وفرت أناستاسيا بوزنياك مساحة خاصة داخل المنزل لحيوانات الوشق الخاصة بها بجانب أماكن محددة للفضلات وعملت على تدريب الوشق لأنه يعيش معها هي وزوجها في نفس البيت.

وعلى الرغم من تربية حيوانات الوشق باعتبارها قطط وكثيراً من تصرفاتها تشبه القطط إلا أنه لا يزال يتمتع بروح وقوة الحيوانات المفترسة لذلك فهي تتعامل مع أي مشكلة بشكل يومي وتسعى لإيجاد حل لها.

أناستاسيا بوزنياك تمتلك أيضاً 3 أحصنة لذلك العمل على تدريب الوشق لم يكن بالأمر الصعب بالنسبة لها لكنها فقط كانت تحتاج إلى التركيز على الأمر وبالفعل نجحت في ذلك.

زوج أناستاسيا بوزنياك يساعدها في العناية المستمرة بالحيوانات الأليفة والمفترسة كما أنه من عشاق الكلاب لذلك لم تواجه أي مشكلة في إقناعه بالعيش في منزل يشبه حديقة الحيوانات الصغيرة.

تعرفوا على جانب من حياة أناستاسيا بوزنياك في منزلها الذي يشبه حديقة الحيوانات.