النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2587) الاحد 16/8/2020

غزة-الراي

http://alray.ps/ar/category/18

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد2587) الاحد 16/8/2020

أخبار فلسطينية﻿

عزام الأحمد: ترحيب دول عربية بالخطوة الإماراتية يُضعف موق

إسرائيل و«حماس» تواصلان تصعيداً «لا يقود إلى مواجهة»

عريقات لعمرو موسى: كفى استخداما لفلسطين

"الحية" يعقب على تطبيع الإمارات علاقاتها مع (إسرائيل)

رفضا للتطبيع الإماراتي.. محتجون بغزة يحرقون صور ترامب ونتنياهو

حالتا وفاة و17 إصابة جديدة بكورونا بصفوف الجاليات الفلسطينية

أخبار إسرائيلية

مسؤولون إسرائيليون: تطبيع الإمارات لن يوقف البناء بالمستوطنات

إسرائيل تندد بقرار مجلس الأمن عدم تمديد حظر السلاح على إيران

نتنياهو يغضب اليمين القومي بعد تأجيل مشروع ضم أراض فلسطينية

آلاف الاسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو في القدس المحتلة

اخبار دولية

اليابان ترحب بـ”تعليق إسرائيل” خطة الضم لأراض محتلة

السفارة الإسرائيلية في تركيا تصف اتفاق السلام مع الإمارات بـ"التاريخي"

إصابات كورونا في العالم تتجاوز الـ21 مليونا والوفيات 759411

الهند ترحب بمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل ووصفتهما بأنهما "شريكان إستراتيجيان" لنيودلهي

كوشنر يحث الفلسطينيين على العودة إلى المحادثات والاستفادة من الاتفاق الإماراتي ـ الإسرائيلي

موريتانيا تدعم الإمارات وتذكر بمواقفها تجاه القضية الفلسطينية

أخبار عربية

عمرو موسى يطالب بـ«مكاسب مضافة» لقاء أي تطبيع جديد مع إسرائيل

دعم بحريني واضح لخطوة الإمارات تجاه إسرائيل

أبيكس الوطنية للاستثمار الإماراتية تعلن عن تعاونها مع مجموعة تيرا الإسرائيلية

مصادر حكومية: الكويت ستكون آخر دولة تطبِّع مع إسرائيل

الجزائر.. رفض سياسي وشعبي للتطبيع الإماراتي الإسرائيلي

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

مقاتلات إسرائيلية تقصف أهدافا بقطاع غزة

جبريل الرجوب: سفير فلسطين غادر الإمارات ولن يعود إليها مطلقا

الرئاسة الفلسطينية تحذر من “نسف” مبادرة السلام العربية عقب تطبيع الإمارات مع إسرائيل

عريقات لعمرو موسى: كفى استخداما لفلسطين – (تغريدة)

الشرق الأوسط

إسرائيل و«حماس» تواصلان تصعيداً «لا يقود إلى مواجهة»

عمرو موسى يطالب بـ«مكاسب مضافة» لقاء أي تطبيع جديد مع إسرائيلالخليج الاماراتية

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف غزة

الأهرام المصرية

قرقاش: الإمارات لن تتخذ سفارة لها بالقدس حتى تصبح عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية

كوشنر يحث الفلسطينيين على العودة إلى المحادثات والاستفادة من الاتفاق الإماراتي ـ الإسرائيلي

الشروق المصرية

«العربية»: اعتراض صاروخين أطلقا منقطاع غزة باتجاه مستوطنة سديروتم

وريتانيا تدعم الإمارات وتذكر بمواقفها تجاه القضية الفلسطينية

الغد الأردنيةإصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلة بقصف للاحتلال على غزة

الشرق القطرية

شالوم من دبي" .. بالفيديو: القنوات الإسرائيلية تبث علناً للمرة الأولى من الإمارات

واشنطن بوست: الفلسطينيون يعتبرون الاتفاق خيانة للقضية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

جيش الاحتلال يطلق النار تجاه متظاهرين على حدود غزة ويصيب 2

المرور بغزة تنشر تفاصيل وفاة طفلة دهسا

إصابة شاب برصاص الاحتلال غرب رام الله

واشنطن: لا دعم مالي للبنان قبل إصلاحات حقيقية

إصابة شاب برصاص الاحتلال غرب رام الله

رام الله.. فلسطينيون غاضبون يحرقون صور ولي عهد أبو ظبي

مستوطنون يقتلعون العشرات من أشتال الزيتون في نابلس

الكسواني: الاحتلال سيستغل التطبيع للاعتداء على "الأقصى

القدس المحلية

دار الافتاء الليبية تدعو المسلمين إلى مقاطعة الإمارات

"الخارجية" تعلن تسيير رحلة اجلاء جديدة للعالقين في السعودية

استشهاد شاب دهسه مستوطن جنوبيّ طولكرم

الاحتلال يُبدد فرحة والد الأسير محمد الشيباني بإلغاء تصريح زيارته

"التربية " تقرر إغلاق مدارس بلدة نحالين بسبب تفشي وباء كورونا

الحياة الجديدة

كورونا" في اسرائيل: 9 حالات وفاة و1386 اصابة جديدة

أبو ردينة: القدس والقرار الوطني المستقل ليسا للبيع

غضب شعبي.. أبناء شعبنا في الضفة والقطاع ينددون بالإعلان الثلاثي المشؤوم​

​الأيام

3 حالات وفاة و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

إسرائيل تكرر: الضم على أجندتنا وسننفذه لاحقاً

نتنياهو يشكر الدول العربية التي "أيّدت" اتفاق التطبيع

»محللون: البحرين وعُمان قد تتبعان الإمارات ولكن السعودية لن تقدم على التطبيع

سلطات الاحتلال هدمت أو صادرت 43 مبنى لفلسطينيين في الضفة خلال أسبوعين

وكالة صفا

النونو: اتفاق التطبيع مع الاحتلال كارثي من حيث المبدأ والهدف والتبرير

المؤسسات الفلسطينية بإيطاليا: التطبيع الإماراتي عدوان على شعبنا

مصور من غزة يقاطع مسابقة إماراتية رفضًا للتطبيع

حركة المقاطعة": اتفاقية العار بين الإمارات والاحتلال تكريس للخيانة

وكالة الرأي الفلسطينية

بعد حالات تسمم.. الاقتصاد: إغلاق مطعم احترازيا فيخانيونس

أبو الريش: خطة الصحة نجحت في استقبال وتوزيع العائدين

الصحة بغزة تكشف نتائج 94 عينة كان يشتبه إصابتهم بكورونا

شركة الكهرباء: تعطل مفاجئ لخطجباليا المغذي للشمال

الاحتلال: الاتفاقية مع الامارات لن توقف بناء المستوطنات

فلسطين اليوم

مصادر مطلعة لـ"فلسطين اليوم": الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة غداً

"الشباب الثائر" يواصل إطلاق البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية

شهاب: مسلسل "إرهاب" المستوطنين أمام الفلسطيني لا يتوقف

بالصور بدء فعاليات "الارباك الليلي" شرق مدينة غزة

النقل والموصلات برام الله تغلق مقرها بسبب كورونا

رابط.. الخارجية تعلن فتح باب التسجيل للمواطنين العالقين الراغبين في السفر

سما نيوز

مسؤول أمريكي: يجب ألا تكون الدول العربية رهينة لدى القيادة الفلسطينية

اغلاق مديرية عمل الخليل لإصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا

طولكرم: المطالبة بصرف رواتب موظفي مستشفى الهلال

عرب 48

وفد أمني مصري إلىغزة تزامنا مع تصاعد التوتر

العالول: التحالف الإماراتي الإسرائيلي انهيار في الموقف الرسمي العربي

النتشة: "الإمارات تخلّت عنا بالمطلق وأعطت شرعية للاحتلال"

وكالة وفا

شخصيات وفصائل سياسية عراقية تدين الإعلان الثل

(محدث) 5 اصابات في قصف اسرائيلي على قطاع غزة

"التربية والتعليم" في بيت لحم تقرر إغلاق مدار ...

حدث في مثل هذا اليوم

16 آب (أغسطس)

2006 م استشهاد المجاهد وائل أبو سلطان (27 عاماً) من نشطاء كتائب القسّام، في انفجار غامض أدى إلى تدمير منزل يعود لعائلة المصري بالقرب من مسجد الفاروق بحي الزيتون بمدينة غزة.

2004 م بدأ ما يقارب 8000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الصهيوني إضراباً مفتوحاً عن الطعام بسبب رفض الاحتلال تلبية مطالبهم الأساسيّة و تحسين ظروف اعتقالهم استمرّ لمدة 19 يوماً.

2001م قامت مجموعة من المستوطنين الصهاينة يقطنون مستوطنة "شيلو" قرب نابلس ، بمباغتة سيّارة تقلّ فلسطينيين و هاجمها بالأسلحة الناريّة مما أدّى إلى استشهاد كهلٍ فلسطيني و إصابة 4 آخرين.

1995م عملية استشهادية في حافلة صهيونية في مدينة القدس نفذتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس وأسفرت عن مقتل خمسة صهاينة وجرح 107 آخرين.

1969م الإعداد لإقامة الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين وقد عينت دائرة التنظيم الشعبي التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية لجاناً تحضيرية من المعلمين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والكويت والعراق ومصر والجزائر والمغرب وليبيا.

1945 م الرئيس الأمريكي هاري ترومان (1884 - 1972) ينعش الهجرة اليهودية إلى فلسطين ويدعو إلى توطين اليهود فيها.