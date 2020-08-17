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إزاحة الستار عن تلفزيون شفاف ربما مارأيتموه!

17 آب / أغسطس 2020 08:01

إزاحة الستار عن تلفزيون شفاف ربما مارأيتموه!
إزاحة الستار عن تلفزيون شفاف ربما مارأيتموه!

أطلقت شركة "شاومي" الصينية تلفزيون Oled الشفاف في احتفال بالذكرى العاشرة لإنشائها.

وتحمل الشاشة اسم "Mi TV LUX OLED Transparent Edition" ويبلغ سمك إطارها 5.7 مم موضوعا على قاعدة دائرية.

وتتميز الشاشة بلوحة OLED شفافة قياس 55 بوصة، بالإضافة إلى مجموعة شرائح MediaTek 9650 المخصصة مع معالج الصور AI Master Smart Engine من "شاومي" وتوفر أكثر من 20 خوارزمية تحسين وتحسين مخصص لخمسة سيناريوهات استخدام رئيسية.

وتتضمن الشاشة معدل تحديث 120 هرتز وزمن انتقال محدود بـ1 ملي في الثانية، ما سيلقى استحسانا في السوق الدولية.

ويبدو أن شاشة شاومي مبنية على أسس مشابهة لشاشة "إل جي 55EW5TF-A" وتتمتع بنفس معدل التحديث وهو 120 هيرتز وتقنية لون 10 بت مع معدل استجابة 1 ملي في الثانية.

ومن المقرر أن تطرح الشاشة في الأسواق الصينية بحلول يوم 16 أغسطس/ آب بسعر 50000 يوان، أي ما يعادل نحو 7200 دولار أمريكي.

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