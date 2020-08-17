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الصحة: 456 إصابة جديدة بـ"كورونا" و358حالة تعافٍ خلال 24ساعة

17 آب / أغسطس 2020 01:03

كورونا
كورونا

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله تسجيل 456 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 358 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبينت أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (124)، محافظة نابلس (83)، محافظة بيت لحم (5) محافظة قلقيلية (3)، محافظة رام الله والبيرة (25)، محافظة أريحا والأغوار (39)، محافظة سلفيت (9)، مدينة القدس (146)، ضواحي القدس (22).

وذكرت في تقريرها اليومي، أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (57)، محافظة طولكرم (7)، محافظة طوباس (3)، محافظة جنين (1)، مدينة القدس (290).

وأوضحت أن نسبة التعافي بلغت 61.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 38.2%، وحالات الوفاة 0.5% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت الصحة إلى وجود 23 مريضاً غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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