الصحة: 3 حالات وفاة و612 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله تسجيل 3 حالات وفاة و612 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و83 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت اليوم الثلاثاء، أن حالات الوفاة سجلت في بيت أولا ومدينة الخليل ويطا بمحافظة الخليل، وقد تم الإعلان عنها مساء أمس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (140)، محافظة نابلس (57)، محافظة بيت لحم (45) محافظة قلقيلية (30)، محافظة رام الله والبيرة (40)، محافظة أريحا والأغوار (44)، محافظة جنين (6)، محافظة طولكرم (11)، قطاع غزة (8)، محافظة القدس (231) بينها 81 في الضواحي.

وتابعت أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة طولكرم (11)، محافظة قلقيلية (20)، محافظة جنين (2)، مدينة القدس (50).

وأوضحت الصحة أن نسبة التعافي بلغت 60%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 39.5%، وحالات الوفاة 0.5% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت إلى وجود 24 مريضاً غرف العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.