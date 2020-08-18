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برلمانيون كويتيون يوقعون بياناً لمطالبة الحكومة بتأكيد رفض التطبيع

18 آب / أغسطس 2020 06:16

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فلسطين المحتلة - الرأي

طالب برلمانيون كويتيون حكومة بلادهم تأكيد موقفها الثابت ضد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في بيان وقّع عليه 37 نائبا كويتيا، خلال جلسة مجلس الأمة التي جرى انعقادها اليوم الثلاثاء.

وقال البيان، "إن الشعب الكويتي بجميع أطيافه، لن يقبل أي تراجع عن التزام حكومة بلاده بقضية العرب، والمسلمين الأولى".

وأكد أن الشعب الكويتي "سيبقى يشد على يد القيادة السياسية في موقفها الشجاع والثابت، والمستمر، تجاه القضية على مر السنين".

وشدد أن "جرائم الكيان الصهيوني المحتل لا يمكن أن ينزعها التطبيع من نفوس أبنائنا، ولا يخفف من فداحتها".

وأشار إلى ما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات وتدنيس، والقدس من تهويد وتزييف، والحقوق المغتصبة التي أقرتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية وقرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

ويأتي البيان بعد ‘علان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، توصل الإمارات والاحتلال الإسرائيلي إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، واصفاً إياه بـ "التاريخي".

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، فيما عدته الرئاسة، عبر بيان، خيانة من الإمارات للقدس والأقصى.

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