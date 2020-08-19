النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2590) الأربعاء19/8/2020
أخبار فلسطينية
- إجماع بالنقب على تفكيك ما تسمى "سلطة توطين البدو"
- عباس: الفلسطينيون غير قلقين من اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات
- «حماس» تطلب من إسرائيل زيادة الأموال القطرية
- مفتي القدس: الصلاة في "الأقصى" باتفاق تطبيعي "حرام شرعاً" ولا وصاية للجبناء على القدس
أخبار إسرائيلية
- نتنياهو يهدد بالتصعيد في غزة ويلوح باستئناف الاغتيالات
- وزير اسرائيلي : هناك اتصالات مع السودان والاتفاق سيشمل التالي ..
- صحيفة إسرائيلية تكشف البند السري في اتفاق الإمارات وإسرائيل
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اخبار دولية
- منظمة حقوقية دولية: إسرائيل ترفع سقف اعتقال الأطفال الفلسطينيين
- رئيس الوزراء الباكستاني: لن نعترف بإسرائيل حتى يحصل الفلسطينيون على حقهم
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الأخبار العربية
- قلب تونس": الاتفاق التطبيعي اختراق للصف العربي وتفريط مُهين بحقوق الشعب الفلسطيني
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الصحف العربية
القدس العربي
- الأسير الأخرس يواصل الإضراب لليوم الـ 23 رفضا للاعتقال الإداري.. والاحتلال يواصل التنكيل…
- فلسطين تبعث 3 رسائل متطابقة لمسؤولين أمميين حول جرائم الاحتلال
- الفلسطينيون يخرجون في فعاليات شعبية مركزية في الضفة وغزة رفضا لـ”اتفاق العار” الإماراتي…
- فلسطينيون في غزة: تطبيع الإمارات مع إسرائيل “خيانة”- (صور)
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الشرق الأوسط
- السودان «مندهش» من إعلان المتحدث باسم خارجيته عن «اتصالات» مع إسرائيل
- «حماس» تطلب من إسرائيل زيادة الأموال القطرية
الخليج الإماراتية
- إسرائيل تقصف غزة لليوم السابع على التوالي
الاخبار اللبنانية
- تركيا وإسرائيل أبرز العوائق
- محمد بن زايد قريباً في القدس؟
- اتصالات لاستنساخ "اتفاقية أبراهام": القاهرة في قلب جهود التطبيع
الشروق المصرية
- عباس: الفلسطينيون غير قلقين من اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات
- طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على قطاع غزة
- الأخضر الإبراهيمي يطلق مبادرة لدعم حق الفلسطينيين في مقاومة الاضطهاد والتمييز العنصري
الاهرام المصرية
- عون: لا سلام مع إسرائيل فى ظل الاحتلال .. ولا دور لحزب الله فى انفجار مرفأ بيروت
الغد الأردنية
- الصليب الأحمر: الأوضاع في غزة تشهد تدهورا خطيرا
- هدم منازل المقدسيين: سياسة الاحتلال لتهويد القدس المحتلة
الشرق القطرية
- إماراتيون يرفضون تطبيع العلاقات مع تل أبيب
- د. أيمن القاطري لـ الشرق: توقيت الإعلان عن الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي مريب
- لوموند: الإمارات تنازلت عن القضية الفلسطينية
- الخارجية السودانية تتبرأ من تصريحات الناطق باسمها حول التطبيع مع إسرائيل
- صحيفة إسرائيلية تكشف البند السري في اتفاق الإمارات وإسرائيل
- السودان: لا سبب لاستمرار العداء مع إسرائيل وتطبيعنا سيكون من نوع فريد
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- حوار غزة كما يراها "إجناسيو كسارس".. "الكثير من الجمال الكامن"
- الصحة بغزة: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" من العائدين
- حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس المحتلتين
- الاحتلال يقصف عدة مواقع للمقاومة في قطاع غزة
- غزة تدخل أزمة إنسانية خانقة مع توقف محطة توليد الكهرباء
- مشاهد تضامنية جديدة مع فلسطين مقابل تنديد باتفاق الإمارات و(إسرائيل)
- بالفيديو والصور "الخبز والمياه".. تعرف إلى أبرز ما يهدد غزة مع توقف محطة الكهرباء
القدس المحلية
- قلب تونس": الاتفاق التطبيعي اختراق للصف العربي وتفريط مُهين بحقوق الشعب الفلسطيني
- الجالية الفلسطينية تنظم وقفة احتجاجية في شيكاغو تنديداً بالاتفاق التطبيعي
- "النضال الوطني الجزائري" يستنكر الاتفاق التطبيعي الاماراتي
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غزة: 3 إصابات بكورونا بين العائدين عبر معبر رفح
الحياة الجديدة
- الاحتلال يعتقل عشرة مواطنين من القدس
- الرئيس خلال ترؤسه اجتماع القيادة: الشعب الفلسطيني يقف صفا واحدا ضد المؤامرة
- جبل المكبر: تفاصيل إصابة شاب برصاصة احتلالية لحظة هدم بناية قيد الإنشاء
- المؤتمر الوطني الشعبي للقدس :محاولات التقسيم الزماني والمكاني للأقصى لن
جريدة الأيام
- الرئيس: الشعب الفلسطيني يقف صفاً واحداً ضد المؤامرة
- »القيادة: فلسطين ترفض وتستنكر ما قامت به الإمارات وتدعوها للتراجع عن هذا...
- »أرقام "كورونا" تسجل ارتفاعاً يومياً قياسياً مع رصد 604 إصابات
- » نتنياهو يهدد بالتصعيد في غزة ويلوّح بالاغتيالات
- »37 نائباً كويتياً يؤكدون موقف بلادهم المناهض للتطبيع مع إسرائيل
- »طحنون بن زايد يجتمع مع رئيس الموساد في أبوظبي
- »غرينبلات: الإمارات لم تطلب من إسرائيل التنازل عن الضم
وكالة الراي
- الصحة: 3 إصابات جديدة بكورونا لعائدين عبر معبر رفح
- طائرات الاحتلال تقصف موقعًا للمقاومة جنوب غزة
- محدث الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالضفة والقدس
- صافرات الإنذار تدوي في عسقلان المحتلة
- برلمانيون كويتيون يوقعون بياناً لمطالبة الحكومة بتأكيد رفض التطبيع
- حكم بإعدام مدان بعملية قتل في محافظة خانيونس
- حماس: لن نقبل استمرار الحصار وسنعمل لإنهائه بكل الوسائل
- لتوقف محطة الكهرباء.. أزمات بالجملة تنتظرها غزة
- التعليم في غزة تصدر تعميماً بشأن الإجازة الاستدراكية
وكالة صفا
- الصحة: تسجيل 3 إصابات كورونا لعائدين عبر معبر رفح
- قصف إسرائيلي لموقع للمقاومة في غزة
- أسرى أطفال ينفذون خطوات احتجاجية ضد حرمانهم من الزيارة
- إجماع بالنقب على تفكيك ما تسمى "سلطة توطين البدو"
- الحكومة الأردنية تدعم "أونروا" بـمليون و341 ألف دينار
- وقفة احتجاجية في شيكاغو تنديداً بالتطبيع الاماراتي الإسرائيلي
- المؤتمر الوطني الشعبي: محاولات تقسيم الأقصى لن تنجح
- الاحتلال يعتقل مواطنين من القدس والضفة
سما نيوز
- الصحة بغزة: تسجيل 3 اصابات جديدة بكورونا لعائدين عبر معبر رفح
- وزير اسرائيلي : هناك اتصالات مع السودان والاتفاق سيشمل التالي ..
- رئيس الوزراء الباكستاني: لن نعترف بإسرائيل حتى يحصل الفلسطينيون على حقهم
- طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة شرق مدينة غزة ..
- القيادة الفلسطينية: نرفض ما قامت به الإمارات وندعوها للتراجع عن هذا الخطأ التاريخي
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فلسطين اليوم
- صحة غزة تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا من العائدين عبر معبر رفح
- مفتي القدس: الصلاة في "الأقصى" باتفاق تطبيعي "حرام شرعاً" ولا وصاية للجبناء على القدس
- طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على غزة
- الدكتور محمد الهندي: هناك نظام إقليمي تقوده إسرائيل" موجه ضد إيران
- الفلسطينيون متحدون ضد المؤامرة
- الرئيس عباس: لن نسمح لأحد التحدث باسم فلسطين
عرب 48
- منظمة حقوقية دولية: إسرائيل ترفع سقف اعتقال الأطفال الفلسطينيين
- عبّاس: "حاولوا أن يوهموا العالم أن الإمارات جاءت لنا بإنجاز عظيم"
- وفاة جديدة و124 إصابة بفيروس كورونا في القدس المحتلّة
- هل يتضمن الاتفاق صفقة إف 35؟ الإمارات تؤكد ونتنياهو ينفي
- نتنياهو يهدد بالتصعيد في غزة ويلوح باستئناف الاغتيالات
- السودان تتطلع لاتفاق مع إسرائيل ونتنياهو يُرحب
- منسق كورونا: قد نشدد القيود بحلول الأعياد اليهودية
- مناورات عسكرية مشتركة لسلاح الجو الإسرائيلي والألماني
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وكالة وفا
- ثلاثة أسرى من جنين يدخلون أعواما جديدة في الأ ...
- كلينتون: البيت الأبيض بؤرة للفوضى في عهد ترمب
- (محدث) مهرجان وطني في ترمسعيا اليوم رفضا لـ"ص ...
- "حركة الانفتاح" الجزائري: التطبيع مع الاحتلال ...
- زلزلان قويان قبالة سواحل سومطرة الاندونيسبة
- الاحتلال يعتقل شابا ويصيب العشرات بالاختناق ف ...
- "النضال الوطني الجزائري" يستنكر الاتفاق التطب ..
حدث في مثل هذا اليوم
19 آب (أغسطس)
- 2003 م استشهد الصحفي مازن دعنا من مدينة الخليل في بغداد برصاص جنود الاحتلال الأميركي.
- 2003م عملية استشهادية في مدينة القدس الغربية تسفر عن مقتل 25 إسرائيلياً وإصابة 139 منهم 28 في حالة الخطر الشديد ومنفذ هذه العملية رائد مسك هو من كتائب القسام.
- 1982م الجمعية العامة تصدر قرار في اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال
- 1982م الجمعية العامة تصدر القرار رقم 7/6 الذي يدعو إلى أن يمارس الشعب الفلسطيني بحرية حقوقه في تقرير المصير وفي الاستقلال: إن الجمعية العامة تكرر تأكيدها الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة تدعو إلى أن تمارس بحرية في فلسطين حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير دون تدخل خارجي وفي الاستقلال الوطني.
- 1948م مجلس الأمن يصدر القرار رقم (56) بشأن الهدنة: إن مجلس الأمن آخذا بعين الاعتبار المراسلات من الوسيط بشأن الوضع في فلسطين: يلفت أنظار الحكومات والسلطات المعنية إلى قراره رقم 54 (1948). يقرر أتباعاً لقراره (54//7/1948)، ويبلغ الحكومات والسلطات المعنية أن: