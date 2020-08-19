النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2590) الأربعاء19/8/2020

09:28تعليم غرب غزة يستقبل وفداً من نواب محافظة غزة

10:32النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2590) الأربعاء19/8/2020

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