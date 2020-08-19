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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2590) الأربعاء19/8/2020

19 آب / أغسطس 2020 10:32

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2590) الأربعاء19/8/2020

أخبار فلسطينية

  • صحة غزة تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا من العائدين عبر معبر رفح

 

أخبار إسرائيلية

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الأخبار العربية

  • قلب تونس": الاتفاق التطبيعي اختراق للصف العربي وتفريط مُهين بحقوق الشعب الفلسطيني
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الخليج الإماراتية

  • إسرائيل تقصف غزة لليوم السابع على التوالي

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 الشروق المصرية

 

 الاهرام المصرية

  • عون: لا سلام مع إسرائيل فى ظل الاحتلال .. ولا دور لحزب الله فى انفجار مرفأ بيروت

 

الغد الأردنية

 الشرق القطرية

الصحف المحلية

 جريدة  فلسطين

القدس المحلية 

  • قلب تونس": الاتفاق التطبيعي اختراق للصف العربي وتفريط مُهين بحقوق الشعب الفلسطيني
  • الجالية الفلسطينية تنظم وقفة احتجاجية في شيكاغو تنديداً بالاتفاق التطبيعي
  • "النضال الوطني الجزائري" يستنكر الاتفاق التطبيعي الاماراتي
  •  

غزة: 3 إصابات بكورونا بين العائدين عبر معبر رفح

 

الحياة الجديدة

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 وكالة الراي


 

 وكالة صفا

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عرب  48

 

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

 

19 آب (أغسطس)

  • 2003 م استشهد الصحفي مازن دعنا من مدينة الخليل في بغداد برصاص جنود الاحتلال الأميركي.
  • 2003م  عملية استشهادية في مدينة القدس الغربية تسفر عن مقتل 25 إسرائيلياً وإصابة 139 منهم 28 في حالة الخطر الشديد ومنفذ هذه العملية رائد مسك هو من كتائب القسام.
  • 1982م الجمعية العامة تصدر قرار في اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال
  • 1982م الجمعية العامة تصدر القرار رقم 7/6 الذي يدعو إلى أن يمارس الشعب الفلسطيني بحرية حقوقه في تقرير المصير وفي الاستقلال: إن الجمعية العامة تكرر تأكيدها الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة تدعو إلى أن تمارس بحرية في فلسطين حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير دون تدخل خارجي وفي الاستقلال الوطني.
  • 1948م مجلس الأمن يصدر القرار رقم (56) بشأن الهدنة: إن مجلس الأمن آخذا بعين الاعتبار المراسلات من الوسيط بشأن الوضع في فلسطين: يلفت أنظار الحكومات والسلطات المعنية إلى قراره رقم 54 (1948). يقرر أتباعاً لقراره (54//7/1948)، ويبلغ الحكومات والسلطات المعنية أن:

 

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